Tragedia in un distributore di carburante a Favara: una donna trovata carbonizzata accanto alla sua auto in fiamme. Indagini in corso per chiarire la dinamica

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina, domenica 11 maggio, presso un distributore di carburante Lukoil situato in contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare a Favara, in provincia di Agrigento. Una donna di 41 anni, originaria di Favara, è stata ritrovata priva di vita accanto alla sua Fiat Punto, completamente avvolta dalle fiamme.





Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia divampato nei pressi della colonnina del self-service del distributore, dove la vittima si era fermata per fare rifornimento. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate con precisione e gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, inclusa quella del suicidio.

Il primo soccorritore a intervenire è stato un vigile del fuoco fuori servizio, che stava transitando lungo la strada provinciale. Notando l’auto in fiamme, si è immediatamente avvicinato alla scena e ha scoperto il corpo della donna già carbonizzato. Il pompiere ha allertato i colleghi del comando provinciale e sul posto sono arrivati con urgenza i vigili del fuoco e i carabinieri per avviare le indagini.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto con il supporto dei tecnici e attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area del distributore. Inizialmente si era pensato a un tragico incidente, ma con il passare delle ore gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario della donna, madre di cinque figli.

La salma è stata trasferita al cimitero di Favara e sarà sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici per stabilire le cause esatte della tragedia. I funerali della donna si terranno domani.

Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto e per determinare se si sia trattato di un incidente o di una scelta deliberata. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sullo stato della vettura o sulle possibili cause che hanno scatenato l’incendio.