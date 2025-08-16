Tragedia in volo da Palermo a New York: donna muore per un malore, atterraggio d’emergenza





Un tragico episodio si è verificato il giorno di Ferragosto su un volo della compagnia Neos, partito dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo e diretto a New York. Una passeggera di 85 anni ha accusato un grave malore durante il viaggio e, nonostante gli sforzi del personale a bordo, è deceduta. L’aereo è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto di Gander, situato nell’isola di Terranova in Canada, per gestire l’emergenza medica.





La donna, la cui identità non è stata ancora resa nota, avrebbe avuto un attacco cardiaco mentre l’aereo era in volo sull’Atlantico. Nonostante l’intervento immediato del personale, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il comandante ha deciso di deviare il percorso del velivolo verso l’aeroporto più vicino per consentire un intervento medico. Tuttavia, al momento dell’arrivo a terra, le condizioni della passeggera erano ormai irreversibili.

Secondo quanto riportato, il velivolo è rimasto fermo a Gander per circa un’ora prima di riprendere il viaggio verso la destinazione finale, l’aeroporto JFK di New York. Gli altri passeggeri a bordo non hanno subito conseguenze e hanno potuto proseguire il loro viaggio senza ulteriori problemi. La compagnia Neos non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma la notizia ha rapidamente trovato eco sui social media.

Molti utenti hanno condiviso informazioni sul tragico evento attraverso la pagina Facebook “Sicilia in Volo”. Uno di loro ha scritto: “Un mio amico, su quel volo, mi ha comunicato che è morta una passeggera quando erano in volo, quindi atterraggio di emergenza in Canada. Il resto dei passeggeri stanno tutti bene”, confermando così la dinamica dell’incidente.

L’aeroporto di Gander, che ha ospitato l’atterraggio d’emergenza, è noto per essere una struttura strategica per voli transatlantici e spesso viene utilizzato per gestire situazioni impreviste. Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di avere protocolli ben definiti per affrontare emergenze mediche a bordo degli aerei, specialmente su tratte di lunga durata.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla gestione delle emergenze mediche durante i voli internazionali. Sebbene gli equipaggi siano addestrati per fornire assistenza immediata e le compagnie abbiano a disposizione kit medici avanzati, ci sono situazioni in cui l’intervento tempestivo non è sufficiente. In casi come questo, la decisione del comandante di deviare il volo verso un aeroporto vicino è cruciale per cercare di salvare vite umane.

L’episodio ha suscitato grande commozione tra i passeggeri e il personale di bordo. Nonostante il dolore per la perdita della donna, il volo è stato in grado di riprendere il suo itinerario senza ulteriori complicazioni. La compagnia Neos ha garantito che tutti gli altri viaggiatori hanno raggiunto New York in sicurezza.

La vicenda evidenzia anche la necessità di una maggiore attenzione alla salute dei passeggeri anziani che affrontano viaggi intercontinentali. Le compagnie aeree potrebbero considerare ulteriori misure preventive per identificare eventuali rischi prima dell’imbarco, soprattutto per chi presenta condizioni mediche preesistenti.

L’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, da cui era partito il volo, è uno dei principali scali italiani per i collegamenti internazionali. Il collegamento diretto con New York rappresenta una tratta importante per i viaggiatori siciliani che desiderano raggiungere gli Stati Uniti senza scali intermedi.



