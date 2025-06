Tragedia nei cieli: giovane di 19 anni si slaccia il paracadute in preda al panico e precipita nell’Adriatico, gridava di voler scendere

Una tragica fatalità ha colpito Tijana Radonjic, una studentessa serba di 19 anni, mentre partecipava a un giro promozionale di parasailing lungo la costa del Montenegro, nella località di Busdav. La giovane, che era anche una modella, è precipitata nel vuoto dopo essersi tolta l’imbracatura di sicurezza e il giubbotto di salvataggio mentre si trovava a circa 50 metri di altezza sopra il Mare Adriatico.





Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mercoledì scorso durante un evento organizzato da un’agenzia sportiva locale per promuovere le proprie attività estive. La partecipazione era gratuita e finalizzata alla creazione di un video promozionale destinato ad attirare turisti. Inizialmente, tutto sembrava procedere senza problemi: Tijana, sorridente, salutava la telecamera prima di sollevarsi in aria. Tuttavia, pochi minuti dopo, qualcosa è andato storto.

Un video diffuso sui social media mostra chiaramente la sequenza degli eventi. La ragazza appare improvvisamente agitata, si muove nervosamente sul sedile del paracadute e inizia a slacciarsi l’imbracatura. Rimuove anche il giubbotto di salvataggio prima di voltarsi e lasciarsi cadere nel vuoto. Testimoni presenti sulla spiaggia hanno riferito di aver sentito le sue urla disperate poco prima dell’incidente: “Aiutatemi. Mettetemi giù! Mettetemi giù!”. Nonostante i soccorsi siano stati rapidi e le ricerche via mare siano iniziate immediatamente, il corpo della giovane è stato recuperato privo di vita.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Gli investigatori stanno esaminando tutte le attrezzature utilizzate durante l’attività e attendono i risultati dell’autopsia per determinare eventuali ulteriori dettagli. La polizia non esclude che l’incidente possa essere stato causato da un improvviso attacco di panico della ragazza, che potrebbe aver reagito in modo incontrollato alla situazione.

La proprietaria dell’agenzia che ha organizzato l’attività ha dichiarato che nulla faceva presagire quanto accaduto. “Era allegra e di buon umore prima del volo. Non ha mostrato alcuna paura dell’altezza o di volare. Prima di partire, ha salutato le sue amiche sulla spiaggia. Sembrava che andasse tutto bene. Non sappiamo perché si è slacciata la cintura di sicurezza e l’imbracatura ed è saltata fuori”, ha spiegato la donna, aggiungendo: “Immagino che non l’abbia fatto consapevolmente, ma in un momento di paura incontrollabile. Siamo tutti sotto shock”.

L’incidente ha scosso profondamente non solo i presenti ma anche l’intera comunità locale e i tanti che hanno visto il video online. Tijana Radonjic era una giovane conosciuta non solo per la sua bellezza ma anche per il suo talento come modella, e la sua morte ha lasciato un vuoto tra amici e familiari.

Questa tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività sportive estreme e sull’importanza di monitorare attentamente i partecipanti per prevenire situazioni simili in futuro. Le autorità del Montenegro stanno lavorando per garantire che venga fatta piena luce su quanto accaduto e per evitare che episodi del genere possano ripetersi.