Tragedia sfiorata a Como: bimbo di 18 mesi ingerisce liquido per scarichi, condizioni gravi

Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, un grave incidente domestico ha coinvolto un bambino di 18 mesi nella città di Como. Il piccolo ha ingerito accidentalmente del liquido per la pulizia degli scarichi mentre si trovava nella sua abitazione in via Anzani. L’incidente ha richiesto un immediato intervento di emergenza.





L’allerta è stata lanciata intorno alle 17:45, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) della Lombardia. Sul luogo sono stati inviati un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca e un elisoccorso in codice rosso. I vigili del fuoco di Como sono stati anch’essi allertati per supportare le operazioni di soccorso.

Gli operatori sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato le gravi condizioni del bambino. Dopo una valutazione rapida, è stato deciso di trasferirlo d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo, specializzato in casi di questo tipo. Attualmente, il bambino è ricoverato in prognosi riservata e sotto stretta osservazione medica. Le sue condizioni restano critiche, ma il piccolo è vivo.

Al momento, le circostanze esatte che hanno portato all’ingestione del liquido non sono chiare. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere come il bambino sia venuto a contatto con la sostanza pericolosa. Gli accertamenti sono in corso per fare piena luce sull’accaduto.

Questo tragico evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza domestica, specialmente in presenza di bambini piccoli. Gli esperti sottolineano l’importanza di tenere sempre i prodotti chimici fuori dalla portata dei bambini e di utilizzare chiusure di sicurezza per prevenire incidenti simili.

La comunità locale di Como è profondamente scossa dall’accaduto e molti si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento difficile. Le autorità sanitarie e le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a lavorare per garantire che episodi del genere non si ripetano.

In parallelo, l’ospedale di Bergamo sta fornendo tutte le cure necessarie al bambino, con un team di specialisti dedicati a gestire il suo delicato stato di salute. La prognosi rimane riservata, e i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare il piccolo paziente.