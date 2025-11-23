Tragedia sull’autostrada A2, due ragazzi di 20 anni morti in un incidente con l’Audi





Un grave incidente stradale ha avuto luogo sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, precisamente tra Eboli e Campagna, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica 23 novembre. L’evento si è verificato intorno alle 3:40, quando due ragazzi, di 20 e 22 anni, residenti a Campagna, hanno perso la vita a seguito di un violento impatto. Secondo le prime informazioni disponibili, i giovani viaggiavano a bordo di un’auto Audi in direzione Sud, quando, per motivi ancora da accertare, hanno perso il controllo del veicolo.





Le autorità competenti sono intervenute tempestivamente sul luogo dell’incidente. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, il personale di Anas e un’auto medica proveniente da Battipaglia. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, i due ragazzi non sono riusciti a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’incidente. I medici del 118, giunti rapidamente, hanno potuto solo constatare il decesso dei giovani.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 38 dell’autostrada, ma la dinamica precisa è ancora oggetto di indagini. Al momento, non sembrano esserci altri veicoli coinvolti nel sinistro, il che ha evitato ripercussioni significative sulla viabilità dell’autostrada. Secondo quanto riferito da Anas, la società che gestisce l’Autostrada del Mediterraneo, il veicolo è uscito di strada senza occupare la carreggiata, il che ha permesso di mantenere il traffico in movimento.

Le squadre di emergenza, composte da personale Anas e Forze dell’Ordine, hanno lavorato per garantire la sicurezza dell’area e gestire l’emergenza. Le operazioni di soccorso sono state coordinate con grande rapidità, ma purtroppo non è stato possibile salvare i due giovani.

L’incidente ha colpito profondamente la comunità di Campagna, dove i ragazzi erano conosciuti. La notizia della loro morte ha suscitato un’ondata di dolore tra amici e familiari, sottolineando la fragilità della vita e l’impatto devastante di simili tragedie. La Polizia Stradale sta conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente, cercando di raccogliere ulteriori dettagli che possano spiegare cosa sia accaduto in quei momenti critici.

Il sinistro rappresenta un triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della necessità di prestare attenzione alla guida, specialmente durante le ore notturne. Le autorità locali e i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno rinnovato l’appello a tutti gli automobilisti affinché adottino comportamenti responsabili al volante, per prevenire incidenti simili in futuro.



