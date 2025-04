Tragedia sulle piste in Svizzera: morto Michael Halbye, top manager della Lego

Michael Halbye, 64 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sugli sci avvenuto nella località alpina di Verbier, in Svizzera. L’ex vicepresidente di Kirkbi, la holding proprietaria del Gruppo Lego, è caduto fuori pista sabato scorso, riportando ferite gravi. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il successivo trasporto in elicottero all’ospedale più vicino, Halbye è deceduto poco dopo a causa di un’emorragia interna.





La notizia della sua scomparsa ha suscitato un profondo cordoglio in vari ambiti, sia aziendali che istituzionali. La società Kirkbi ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime il proprio dolore per la perdita di un uomo considerato “un partner fidato e vicino” dalla famiglia fondatrice e dalla direzione dell’azienda.

Anche la regina Mary di Danimarca ha voluto rendere omaggio a Halbye, pubblicando un messaggio sul sito della fondazione che porta il suo nome. “Ho ricevuto con grande tristezza la notizia della morte improvvisa di Michael Halbye,” si legge nella nota. “Era un uomo dotato di rara energia positiva, vasto sapere e autentico impegno per il prossimo. Era anche mio amico. Ci mancherà profondamente.” Halbye aveva ricoperto un ruolo significativo nel consiglio di amministrazione della Mary Fonden per oltre 17 anni e, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, era diventato un confidente stretto della regina e del re Frederik.

In ambito aziendale, Halbye ricopriva il ruolo di vicepresidente di Kirkbi dal 2022 ed era membro del board dal 2020. “Ci mancherà non solo come dirigente ma, soprattutto, come persona. In ogni ambito della sua vita ha lasciato un’impronta positiva e duratura,” ha dichiarato Thomas Kirk Kristiansen, presidente del gruppo. La sua morte ha colpito profondamente anche i dipendenti della nota azienda danese, che hanno espresso il loro dolore sui social media. Michel Knecht, formatore per Lego, ha condiviso su LinkedIn un’immagine di un mattoncino nero con la scritta “R.I.P Michael Halbye. L’intera famiglia Lego è in lutto,” aggiungendo un messaggio di cordoglio.

Michael Halbye era una figura di riferimento non solo nel mondo aziendale, ma anche nella comunità danese. La sua carriera presso Kirkbi e il suo legame con la famiglia reale danese lo avevano reso un personaggio di spicco, apprezzato per la sua dedizione e il suo impegno. La notizia della sua morte ha generato un’ondata di tributi e ricordi da parte di colleghi e amici, che hanno sottolineato la sua capacità di ispirare e motivare le persone intorno a lui.

La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti, contribuendo significativamente alla crescita e all’espansione del Gruppo Lego. Halbye era noto per la sua visione innovativa e il suo approccio orientato al team, che lo hanno reso un leader rispettato e ammirato. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’azienda e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.