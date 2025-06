Tragico incidente ad Alba: un’auto con quattro giovani finisce contro un muro, 22enne perde la vita

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Alba, dove nella notte un’auto è uscita di strada nei pressi della frazione Piana Biglini, terminando la sua corsa contro il muro di un’abitazione. A bordo del veicolo si trovavano cinque giovani. Purtroppo, uno di loro, Mihai Mateu Zugravel, un ragazzo di 22 anni residente a Monticello d’Alba, ha perso la vita sul colpo.





L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nella tragedia. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante i soccorsi siano arrivati in pochi minuti, per il giovane Mihai Mateu Zugravel non c’è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso direttamente sul luogo dello schianto.

Gli altri quattro occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale. Tra questi, un giovane è stato trasferito in condizioni critiche al Cto di Torino, mentre gli altri tre sono stati ricoverati presso l’ospedale di Verduno. Le loro condizioni non destano preoccupazioni, ad eccezione del ragazzo trasferito a Torino, la cui prognosi rimane riservata.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per comprendere con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause che potrebbero aver portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. Si ipotizza che la velocità o una possibile distrazione possano aver contribuito al tragico epilogo, ma saranno le indagini a chiarire ogni aspetto.

La vittima, Mihai Mateu Zugravel, era un giovane di origini rumene che viveva a Monticello d’Alba. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e familiari. La comunità locale si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

Le autorità invitano alla prudenza sulle strade, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta e i rischi di incidenti aumentano. Intanto, i carabinieri continuano a raccogliere testimonianze e dati utili per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.

Questo tragico episodio rappresenta un ulteriore monito sull’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida. La perdita di una giovane vita come quella di Mihai Mateu Zugravel è un evento che lascia una ferita profonda nella comunità di Alba e nei cuori di chi lo conosceva.