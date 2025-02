Tragico incidente: bambina investita da un Suv mentre era sul marciapiede

Un grave incidente a Creazzo ha coinvolto una bambina di 10 anni investita da un Suv. Le indagini sono in corso per chiarire le cause.





Un pomeriggio drammatico quello di oggi, domenica 16 febbraio, a Creazzo, in provincia di Vicenza. Una bambina di appena 10 anni si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, dopo essere stata travolta da un Suv mentre camminava tranquillamente su un marciapiede.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Il Suv sarebbe quindi uscito dalla carreggiata, invadendo il marciapiede dove la piccola si trovava insieme ad alcuni parenti. L’impatto è stato violento e ha lasciato la bambina in condizioni critiche.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente un’ambulanza del Suem 118. I soccorritori hanno stabilizzato la bambina sul posto prima di trasportarla d’urgenza al reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Le cause di questo tragico incidente non sono ancora del tutto chiare. I carabinieri della compagnia di Valdagno stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul posto sono stati effettuati i rilievi tecnici necessari per comprendere cosa abbia portato il veicolo fuori controllo.

Questo episodio riaccende il dibattito sulla necessità di maggiore attenzione alla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei conducenti, soprattutto in aree frequentate da pedoni, come i marciapiedi. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno alla famiglia della piccola, sperando in un rapido miglioramento delle sue condizioni.

Un evento che lascia senza parole e che richiama tutti a riflettere sull’importanza di guidare con prudenza e rispettare le norme stradali, per evitare tragedie come questa.