Tragico incidente: l’auto va in fiamme, Luca Regoli perde la vita a soli 26 anni il tuo sorriso vivrà sempre nei nostri ricordi

Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno lungo la statale 16, nei pressi di Montenero di Bisaccia (Campobasso). La vittima è Luca Regoli, un giovane di 26 anni originario di Termoli, che ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro un ponticello in cemento per poi prendere fuoco.





Il ragazzo, che lavorava per un’azienda attiva nel settore della vigilanza, stava guidando la sua utilitaria quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La vettura è uscita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale di scolo e schiantandosi contro una struttura in cemento. L’impatto è stato così violento che l’auto è stata avvolta dalle fiamme.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Carabinieri di Termoli e Montenero di Bisaccia, nonché i Vigili del Fuoco di Termoli. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Luca Regoli è deceduto all’interno dell’auto, rimasta completamente carbonizzata.

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato al tragico incidente. Sul tratto di strada in questione non era presente un guardrail sul lato dove è avvenuto lo schianto, elemento che potrebbe aver contribuito alla gravità dell’accaduto. La Procura di Larino ha eseguito gli accertamenti necessari e ha successivamente autorizzato la restituzione della salma ai familiari per l’organizzazione delle esequie, i cui dettagli non sono ancora stati resi noti.

La notizia della scomparsa di Luca Regoli ha profondamente colpito la comunità locale. Il giovane era molto conosciuto anche per il suo passato da calciatore nella Polisportiva San Pietro. La società sportiva ha voluto ricordarlo con un messaggio pubblicato sui social: “Luca era uno di noi. Cresciuto nelle giovanili della nostra Polisportiva, ha indossato con orgoglio la nostra maglia, portando in campo passione, determinazione e rispetto”. E ancora: “Oggi tutta la Polisportiva si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici e a chiunque gli abbia voluto bene. Il tuo sorriso e il tuo spirito resteranno per sempre nei nostri cuori. Ciao Luca”.

La comunità di Termoli si è unita nel dolore per questa tragica perdita, ricordando il giovane come una persona solare e appassionata. I familiari e gli amici si preparano ora a dargli l’ultimo saluto, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.