“Trascinata via a fatica” Belen Rodriguez irriconoscibile: prima vacilla sul palco, poi parla a fatica nell’intervista





Ospite di Vanity Fair Stories, Belen Rodriguez è stata accompagnata dietro le quinte dal presentatore. La sua oratoria, solitamente brillante e vivace, è apparsa meno incisiva, caratterizzata da una certa lentezza e da una pronuncia imprecisa. Tale alterazione potrebbe essere attribuita alla gravità dei temi affrontati, in particolare la violenza subita in passato e il complesso rapporto con Stefano De Martino, suo ex compagno, ospite dell’evento. La performance della showgirl argentina non ha soddisfatto pienamente il pubblico, sollevando dubbi sulla sua lucidità durante la presentazione. Alcuni indizi, tra cui la visibile instabilità nei movimenti, hanno alimentato il sospetto che Belen Rodriguez non fosse in condizioni fisiche ottimali al momento dell’esibizione.





Perché nessuno si è fermato e ha pensato bene che questa intervista non andava fatta? Belen è evidente che non sta bene da un po’ pic.twitter.com/v8P5krIkLB — Mery (@goddessofnight_) November 25, 2025

Nonostante le difficoltà, Belen Rodriguez ha gestito con professionalità le domande del presentatore, mantenendo la compostezza anche di fronte alle polemiche suscitate da alcune sue precedenti dichiarazioni durante l’intervista a Belve, in cui aveva affermato di aver aggredito fisicamente tutti i suoi ex partner. Ha precisato, rivolgendosi al pubblico: “Io sono sudamericana e possiedo un’ironia diversa rispetto agli altri, non è mai realmente un: ‘Io li ho menati tutti’”. Successivamente, ha interpellato il pubblico con la domanda: “Alzi la mano chi non è mai stata tradita dal marito”.

L’intervista si è poi concentrata sul video hard che ha comportato la perdita di due contratti per la showgirl. Belen Rodriguez ha ricordato il tentativo di estorsione subito da parte di un giovane connazionale, che le aveva chiesto 500.000 euro in cambio della non diffusione delle immagini compromettenti. Ha sottolineato il sostegno ricevuto dalle donne, che si sono dimostrate solidali e dispiaciute per l’accaduto.

La reazione del pubblico è stata di forte indignazione, con molti spettatori che si sono interrogati sulla decisione di proseguire l’intervista nonostante le evidenti difficoltà della showgirl.

Le immagini dell’intervista sono state rapidamente diffuse online, raggiungendo una notevole viralità. Un utente della piattaforma X ha espresso perplessità, chiedendosi se nessuno durante l’intervista avesse ritenuto opportuno interromperla, sottolineando che la condizione della showgirl era evidente e che esporla in tale stato sul palco fosse una scelta discutibile. Alcuni hanno ipotizzato che l’argentina avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di salire sul palco, manifestando preoccupazione per il suo stato fisico. Tali supposizioni si sono ulteriormente rafforzate quando Belen Rodriguez è stata accompagnata giù dal palco mentre si teneva a braccetto con il presentatore.

I fan hanno espresso indignazione per la decisione di proseguire l’intervista, interrogandosi sul perché non sia stata interrotta.

