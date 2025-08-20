Travolto da trenta secchiate d’acqua mentre dorme in spiaggia ad Alassio: turista ricoverato in ospedale





Un grave episodio ha turbato i festeggiamenti di Ferragosto ad Alassio, in provincia di Savona. Un uomo di 75 anni, residente a Pavia, è stato vittima di uno scherzo che ha avuto conseguenze serie sulla sua salute. Mentre si trovava disteso su un lettino in una spiaggia privata, il pensionato è stato colpito da circa trenta secchiate d’acqua lanciate da un gruppo di giovani. L’improvviso risveglio e lo shock emotivo hanno provocato una crisi ipertensiva arteriosa, costringendo l’anziano a un ricovero ospedaliero.





L’incidente è avvenuto il 15 agosto, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi. Dopo il malore, l’uomo è stato subito trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici lo hanno sottoposto a cure intensive per stabilizzare le sue condizioni. Il turista lombardo è stato dimesso il 17 agosto, ma dovrà affrontare ulteriori controlli per valutare gli effetti cardiovascolari e psicologici dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, il gruppo responsabile dell’azione non conosceva l’anziano e avrebbe scelto la sua figura tra i bagnanti in modo casuale. L’intento sembrava essere quello di organizzare uno scherzo durante la giornata festiva, ma il risultato è stato ben lontano da quello che ci si aspetterebbe da un momento di svago. L’uomo, profondamente scosso dall’accaduto, ha deciso di sporgere denuncia alle autorità locali.

I carabinieri stanno ora conducendo le indagini per identificare i responsabili. Verranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel lido e saranno raccolte testimonianze da parte dei bagnanti presenti sulla spiaggia al momento dell’incidente. Inoltre, eventuali foto o video scattati dai presenti potrebbero rivelarsi utili per ricostruire l’accaduto e individuare i giovani coinvolti.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle spiagge durante giornate particolarmente affollate come quelle di Ferragosto. La scelta di colpire un uomo anziano, apparentemente senza alcun motivo, ha suscitato indignazione tra i cittadini e i turisti presenti nella località balneare. Molti si interrogano su come sia possibile che gesti simili vengano compiuti senza considerare le possibili conseguenze, soprattutto quando si tratta di persone vulnerabili.

L’anziano, che si trovava ad Alassio per trascorrere alcuni giorni di relax, ha vissuto un’esperienza che ha trasformato la sua vacanza in un incubo. Ora dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici per monitorare eventuali danni permanenti alla sua salute. Nel frattempo, le autorità locali stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto per garantire giustizia alla vittima.



