Travolto da un autobus a Reggio Emilia: perde la vita un trentenne

Questa mattina, poco dopo le 7, un tragico incidente ha avuto luogo all’incrocio tra via Turri e via Emilia Ospizio nella città di Reggio Emilia. Un giovane, di circa 30 anni, è stato investito da un autobus della linea SACA mentre viaggiava su un monopattino. Il ragazzo, che si presume sia di origine straniera e la cui identità non è ancora stata confermata, ha perso la vita sul colpo.





I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La sua morte è stata immediata e le operazioni di soccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, che hanno ricevuto supporto da un’autogrù proveniente dal comando provinciale di Modena.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per determinare la dinamica precisa dell’incidente e per identificare la vittima. L’area dell’incrocio è stata parzialmente chiusa al traffico per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di incidenti stradali che coinvolgono monopattini in Italia. Secondo l’ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), nei primi mesi del 2025 almeno nove persone che viaggiavano su monopattini sono morte sulle strade italiane. Le vittime includono otto uomini e una donna, per lo più di origine straniera. La persona più anziana tra loro era un sessantenne, mentre la più giovane era una ragazzina investita a Milano. La regione Lombardia e l’Emilia Romagna hanno registrato due decessi ciascuna, seguite da Lazio, Piemonte, Puglia, Marche e Toscana.

La crescente popolarità dei monopattini come mezzo di trasporto urbano ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale, soprattutto in aree densamente trafficate come quelle urbane. Gli incidenti che coinvolgono monopattini sono diventati sempre più frequenti, portando le autorità a considerare misure per migliorare la sicurezza degli utenti. Le statistiche dell’ASAPS evidenziano la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi associati all’uso dei monopattini e l’importanza di regolamentazioni più stringenti per proteggere gli utenti e ridurre il numero di incidenti.

La tragedia avvenuta a Reggio Emilia è un doloroso promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di garantire la sicurezza sulle strade. Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e stanno cercando di identificare la vittima, sperando di fornire risposte alle famiglie coinvolte e di prevenire ulteriori tragedie simili in futuro.