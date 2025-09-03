Travolto da una moto, un ragazzo di 21 anni subisce un destino che gli cambia la vita





Allora, che notte da dimenticare a Toscolano Maderno, martedì 2 settembre 2025. Un ragazzo di 21 anni, poveraccio, è stato investito da una moto proprio lì, in provincia di Brescia. Scene da film: ambulanza del 118 che sfreccia, polizia che arriva a sirene spiegate. Hanno portato il ragazzo in ospedale, e le sue condizioni, diciamo, non erano affatto belle.





Dettagli? Ancora col contagocce. Secondo Il Giornale di Brescia, tutto è successo verso le 23:30, sulla statale Ss45bis, proprio vicino all’incrocio per Cecina. Il ventunenne era lì, non si sa bene a fare cosa, e una moto lo ha centrato in pieno. Neanche il tempo di capire cosa fosse successo che qualcuno aveva già chiamato i soccorsi—il 118 è corso sul posto, mandato direttamente dall’Areu Lombardia.

L’hanno portato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Pare fosse un turista inglese, giusto per aggiungere un po’ di dramma internazionale alla storia. I medici ci hanno provato in tutti i modi, ma niente: il ragazzo ha perso una gamba. Roba che ti spezza il cuore davvero. E del motociclista? Boh, nessuna notizia certa sulle sue condizioni.

Intanto, la polizia si è messa subito a ricostruire la dinamica: chi era a piedi, chi guidava, perché il ragazzo fosse proprio lì a quell’ora. C’è ancora parecchio da chiarire, insomma. Situazione davvero pesante.



