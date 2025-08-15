Travolto dalla sua auto lasciata in salita: tragedia a Favara, muore 58enne





Tragedia a Favara, in provincia di Agrigento, dove Domenico Pitruzzella, un uomo di 58 anni, ha perso la vita in un incidente domestico. L’episodio si è verificato mentre l’ex proprietario di una palestra stava chiudendo il cancello della sua abitazione. La vettura, lasciata in salita e collegata a un carrello, è scivolata, travolgendolo e schiacciandolo tra il cancello e il veicolo.





Secondo le prime ricostruzioni, Pitruzzella aveva lasciato l’auto incustodita per un breve momento, ma non è chiaro se avesse dimenticato di inserire il freno a mano o se ci fosse stato un guasto al sistema frenante. La tragedia è avvenuta in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il centro di Favara al Villaggio Mosé.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Favara, insieme alla sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i rapidi soccorsi, per Domenico non c’è stato nulla da fare. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dalla notizia della sua morte, considerando che l’uomo era ben conosciuto e apprezzato nel quartiere.

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso le sue condoglianze attraverso un post sui social media, dichiarando: “Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita, che ora ha raggiunto l’amata moglie.” La morte di Pitruzzella ha suscitato una serie di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti, che lo ricordano come una persona generosa e disponibile.

Un utente ha condiviso una foto con lui, scrivendo: “Voglio ricordarti così, vita ingiusta. Riposa in pace, amico mio.” Anche un parente ha commentato la tragedia, affermando: “Oggi è una giornata molto triste per la nostra famiglia. La vita è assurda ed imprevedibile. Sei stato un grande uomo, una roccia, hai lottato insieme alla zia Liliana per tanti anni, che ora raggiungi.” In un altro messaggio, un amico ha descritto Domenico come “un uomo straordinario”, sottolineando il vuoto che lascia nella comunità.

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente gli abitanti di Favara, che hanno condiviso ricordi e aneddoti su Pitruzzella, evidenziando il suo impegno verso la famiglia e la comunità. Era noto per il suo spirito altruista e per la disponibilità ad aiutare chiunque avesse bisogno. La perdita di un individuo così rispettato ha creato un clima di tristezza e incredulità tra coloro che lo conoscevano.

L’incidente di Domenico Pitruzzella solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle precauzioni da prendere quando si parcheggia un veicolo in pendenza. In situazioni come queste, è fondamentale assicurarsi che il freno a mano sia attivato e che il veicolo sia in una posizione sicura per evitare incidenti fatali. La comunità di Favara è ora in lutto, ma si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di molti.

La vicenda di Domenico Pitruzzella è un triste promemoria dell’imprevedibilità della vita e della fragilità della condizione umana. La sua scomparsa non solo segna la perdita di un amico e familiare, ma mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza personale e alla responsabilità quando si tratta di veicoli e spazi pubblici.



