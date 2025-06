Tre rapinatori si avvicinano a una nonna di 77 anni al bancomat: il più grande errore della loro vita

Fin da quando ero piccolo, ho avuto un legame immediato con i miei nonni, e sono sicuro che sia così per la maggior parte delle persone.





Rispetto ai nostri genitori, che cercano di educarci sulla retta via invece che su quella più facile, i nonni trovano sempre il modo di viziare i nipoti… e noi li adoriamo per questo.

Si dice che l’amore dei nonni sia l’unico più forte di quello dei genitori. Ora che ho un neonato, non sono sicuro che sia vero, ma lo scopriremo tra trent’anni!

In un caso particolare, una povera nonna, Winifred Peel, 77 anni, di Wirral, nel Regno Unito, è stata aggredita da alcuni rapinatori che cercavano di fare un colpo facile.

La signora Winifred Peel di Bromborough, Wirral, si era recata a un bancomat per prelevare del denaro… sperando di poter acquistare qualcosa per i suoi nipoti.

Mentre digitava il PIN, ha notato che qualcuno si stava avvicinando da dietro.

Due uomini l’hanno bloccata prima che potesse reagire o difendersi, mentre il terzo ha prelevato i soldi dal bancomat.

I rapinatori le hanno sottratto 200 sterline sotto il naso, ma se la coraggiosa nonna non avesse agito rapidamente, le avrebbero preso tutto ciò che aveva.

Winifred Peel ha ideato una strategia per fermare l’aggressione proprio mentre il ladro stava cercando di prelevare il denaro.

Poco prima che i rapinatori tentassero di fuggire dal luogo, la nonna è riuscita ad afferrare uno dei malviventi per il colletto e a colpirlo tre volte con la testa del bancomat.

Quando le forze dell’ordine hanno trovato un potenziale sospetto quel giorno, uno dei giovani presentava ferite alla testa: proprio per questo motivo hanno capito che si trattava di uno dei rapinatori.

Se Winifred non avesse colpito il rapinatore con la testa del bancomat, probabilmente sarebbero ancora in giro a far del male alle persone.

I tre rapinatori erano Felix Stoica, Florin Geblescu e Piper Dumitru, tutti di 18 e 19 anni. Sono stati tutti condannati al carcere.

Il procuratore del caso, William Beardmore, ha dichiarato che i colpevoli stavano cercando una preda facile mentre giravano in auto per la città.

Winifred ha raccontato al giornale britannico Metro: “Non gli importava di come tutto ciò potesse colpirmi.” “Non avrò mai più la sicurezza di un tempo”, ha detto la povera nonna, “posso affermare con certezza che questa esperienza ha cambiato la mia vita.”

La determinazione della signora Winifred a fermare i rapinatori deriva dalla sua famiglia.

È cresciuta con tre fratelli e ha praticato sport per tutta la vita.

Speriamo che la lezione impartita dalla nonna Winifred insegni qualcosa ai rapinatori durante la loro permanenza in carcere.