Trovando due orfanelle in una discarica, Jack le portò di corsa con sé alla sua riunione d’affari

Trovando due bambine orfane nella discarica, Jack le prese con sé e le portò di corsa alla sua riunione d’affari. Ma quando, davanti a tutti, lessero il contratto ad alta voce… in CINESE…





Da quasi mezz’ora, Jack osservava dalla finestra della sua auto due figure esili e fragili che si aggiravano tra i rifiuti, raccogliendo oggetti da terra e portandoli alla bocca.

«Un tempo, da piccoli, venivamo anche noi qui,» mormorò tra sé, pensieroso. «Solo che noi non cercavamo avanzi… noi raccoglievamo more. E le mangiavamo subito.»

«Signor Jack, forse dovremmo andare via… faccio fatica a respirare,» disse il suo autista, tenendo un fazzoletto sul naso.

«Che c’è, Mike? L’odore della patria ti dà fastidio?» replicò Jack con un sorriso amaro.

Aprì lo sportello dell’auto e scese. L’odore era talmente forte da fargli lacrimare gli occhi.

Le bambine continuavano a raccogliere qualcosa da terra e a mangiarlo. Il cuore di Jack si strinse.

«Ehi, ragazze! Venite qui!» le chiamò, facendogli cenno con la mano.

Le piccole lo osservarono e si avvicinarono lentamente. Una si avvicinò di più, mentre l’altra rimase indietro, diffidente, osservando con attenzione e… infilando un dito nel naso.

«Emily, non andarci! Chissà cosa vuole!» disse la più timorosa.

«Non aver paura, cosa potrà farci?» rispose l’altra, con tono deciso.

Erano sporche. I capelli così arruffati da sembrare un nido, i vestiti strappati e macchiati, quasi scalze, con solo stracci legati attorno ai piedi. Era evidente che non avevano mai ricevuto cure da adulti.

«Dove sono vostra madre e vostro padre?» domandò Jack.

«La mamma è morta,» gridò la bambina rimasta indietro.

«E il papà non l’abbiamo mai conosciuto,» aggiunse l’altra.

Dai pochi scambi capì che la più coraggiosa si chiamava Emily. Guardando i loro corpi magri e consumati, Jack ricordò se stesso e suo fratello, anch’essi orfani da bambini.

Il loro padre era stato ucciso dai bracconieri, la madre era morta un anno dopo, distrutta dal dolore. Ma nonostante tutto, lui e suo fratello non si erano mai sentiti abbandonati: la nonna li aveva cresciuti, dando loro forza e stabilità.

Il fratello, più grande, fu il primo ad essere arruolato. Non tornò mai. Quando la notizia della sua morte arrivò, i capelli della nonna divennero bianchi in una notte sola.

Lei lo strinse forte e sussurrò: «Non ti lascerò andare.» E così fu.

Primo, perché era rimasto solo lui.

Secondo, perché i medici gli avevano diagnosticato la scoliosi. L’esercito disse che non avevano bisogno di una schiena storta.

«Avete fame?» chiese Jack.

«Ovviamente,» risposero entrambe, all’unisono. Solo allora Jack notò quanto si somigliassero.

«Salite in macchina,» disse ammiccando a Emily. «Porta anche tua sorella.»

«Non ci stai prendendo in giro, vero?» domandò Emily.

«No. Promesso.»

Emily si voltò verso la sorella e la chiamò: «Sophie, dai! Ci dà da mangiare e un passaggio!»

Sophie scosse la testa, impaurita.

«Non sono poi così spaventoso,» pensò Jack.

«Allora vado da sola!» urlò Emily, salendo in macchina. «È sempre così. Ha paura di tutto.»

«Ma non possiamo lasciarla indietro.»

«Non la lasceremo. Tu mi dai da mangiare, ne prendi un po’ anche per lei, e io glielo porto.»

Jack sorrise. Quelle parole, seppur semplici, avevano logica. Ma non era tipo da fare le cose a metà.

Quella situazione richiedeva aiuto, e in fretta. Prima che fosse troppo tardi.

«Signor Jack, ha la riunione tra meno di un’ora. Dobbiamo tornare in città,» lo avvisò l’autista.

Di corsa, Jack portò con sé le due bambine anche all’incontro. E quando, inaspettatamente, lessero il contratto… in cinese…

Jack si trovava nella luminosa hall di un grattacielo imponente, con Emily e Sophie al suo fianco. I loro abiti stracciati e i visi sporchi attiravano gli sguardi incuriositi dei segretari e assistenti elegantemente vestiti. Ma Jack non se ne curava: era concentrato solo su di loro.

«State vicine,» disse, protettivo. Non era solito portare ospiti alle riunioni, tantomeno bambini. Ma non poteva semplicemente abbandonarle. Avevano bisogno di sicurezza, di protezione.

Nella sala conferenze, gli associati lo aspettavano attorno a un lungo tavolo. Il brusio cessò non appena entrò con le bambine. Tutti rimasero in silenzio mentre Jack faceva accomodare Emily e Sophie.

Il signor Wen, un rappresentante straniero, stava per concludere un contratto immobiliare milionario. Osservò le bambine con sguardo perplesso, mentre sfogliava il contratto.

«Cos’è questo?» mormorò in cinese.

Fu allora che Emily si avvicinò e sussurrò, in perfetto cinese: «L’articolo 3.4 ha bisogno di una modifica riguardo i confini della proprietà.»

Il silenzio si fece assoluto.

«Parli cinese?» chiese Mr. Wen, incredulo.

«Un po’. Nostro padre era cinese,» rispose Emily. Sophie annuì, timidamente.

Jack restò sbalordito. Non aveva idea che sapessero un’altra lingua. Sfogliò il contratto: Emily aveva ragione. Senza correzioni, il progetto avrebbe avuto problemi legali.

«Un ottimo occhio per i dettagli,» disse Mr. Wen. «Dobbiamo correggere quella clausola.»

«Assolutamente,» annuì Jack. «Grazie, Emily.»

La riunione continuò senza intoppi. Alla fine, Mr. Wen si inginocchiò davanti alle bambine e consegnò loro il suo biglietto da visita. «Avete menti brillanti. Non sprecatele mai.»

Dopo l’incontro, Jack portò le bambine in un negozio di abbigliamento. «Credo che vi meritiate qualcosa di nuovo da indossare.»

Emily sorrise. Sophie trattenne il fiato, come se non potesse credere che fosse davvero possibile.

Dopo aver scelto i vestiti, pranzarono insieme in una tavola calda. Le bambine gli raccontarono del padre cinese, della madre malata e del vagabondare dopo la sua morte.

Jack le ascoltava col cuore stretto. Avevano bisogno di stabilità.

«E se veniste a stare da me, per un po’? Ho una casa per gli ospiti che non uso.»

Emily lo guardò sospettosa. «Sicuro? Potremmo essere un problema.»

Jack rise. «Ne ho affrontati di peggiori.»

Più tardi, nella casa degli ospiti, le bambine trovarono un rifugio vero. Due stanze, una cucina, e soprattutto: sicurezza.

Nei giorni seguenti, Jack le iscrisse a scuola. Mr. Wen aiutò con i documenti, confermando le origini cinesi. Emily eccelleva in lingue, Sophie disegnava con talento. I professori erano sorpresi dalla loro velocità di apprendimento.

Ma un pomeriggio, un uomo si presentò: sosteneva di essere lo zio. Jack non gli credette. L’uomo non sapeva nemmeno i loro nomi completi. Lo allontanò, e subito dopo avvisò le autorità.

Avviò la procedura per ottenere l’affido legale. Dopo settimane di incontri, finalmente arrivò l’approvazione.

Quando Jack consegnò alle bambine i documenti, Sophie scoppiò in lacrime. Emily, con gli occhi lucidi, sussurrò: «Siamo davvero degne di tutto questo?»

Jack le accarezzò i capelli, proprio come faceva la nonna con lui. «Siete più preziose di qualsiasi contratto che abbia mai firmato.»

Quella notte, la casa era pervasa da una pace nuova. Emily e Sophie cucinarono con Jack, e dopo cena gli mostrarono i disegni: uno era un ritratto di Emily con un libro di cinese, l’altro, un disegno della vecchia discarica.

Seduti in giardino, sotto il cielo stellato, Emily chiese: «Pensi che ci vedano? La mia mamma… tua nonna… ovunque siano?»

Jack guardò il cielo. «Lo spero. E penso che sarebbero fieri di noi.»

Una brezza leggera soffiò tra le foglie. E con essa, si aprì un nuovo capitolo. Uno fatto di cura, speranza e legami indissolubili.