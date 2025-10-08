Trovati dopo 20 anni i resti di Malgorzata Wnuczek, la 27enne sparita dopo essere salita su un bus a Leicester





Sono stati scoperti presso la Great Central Way di Leicester resti umani che, secondo le autorità locali, potrebbero appartenere a Malgorzata Wnuczek, 27 anni al momento della scomparsa avvenuta nel 2006. L’ultimo avvistamento della giovane risale al 31 maggio di quell’anno, quando fu vista salire su un autobus, al termine del turno di lavoro presso la Peter Jackson Logistics di Sunningdale Road, diretta verso il centro città.





Prima della sparizione improvvisa, Wnuczek aveva scambiato alcuni messaggi con i familiari. Da quel momento, ogni tentativo di ricostruire la sua sorte si era rivelato vano. Solo oggi la polizia del Leicestershire ha ufficializzato il ritrovamento dei resti in un’area verde, già sottoposti a indagini per confermare con certezza matematica l’identità attraverso test forensi approfonditi.

L’area circostante continuerà ad essere presidiata e ispezionata alla ricerca di ulteriori elementi utili all’indagine. Nel frattempo, le forze dell’ordine sono in costante contatto con la famiglia di Malgorzata – già informata del ritrovamento – che ha espresso la richiesta di preservare la massima privacy in questa fase delicata, segnando: «Abbiamo aspettato la verità per anni, ora vogliamo solo pace e rispetto».

Nel decennale della scomparsa, nel 2016, i parenti avevano diffuso un nuovo appello pubblico nella speranza di ottenere informazioni che permettessero di ritrovare la giovane, ma senza risultati concreti. Nel giugno 2023 la polizia aveva effettuato perquisizioni lungo il fiume Soar, ma l’esito era stato negativo. La recente ripresa delle ricerche – suggerita dagli investigatori polacchi e fondata su dettagli rimasti riservati – ha permesso di individuare i resti nei pressi della Great Central Way.

L’indagine, coordinata tra le autorità britanniche e polacche, proseguirà nei prossimi giorni con la raccolta di eventuali ulteriori reperti. Gli inquirenti restano impegnati a chiarire quanto accaduto a Malgorzata Wnuczek, che lascia una ferita profonda nella memoria della comunità di Leicester.



