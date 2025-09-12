Trovato morto nel parco Valle Bova a Erba il 68enne Patrizio Savastano, scomparso da domenica





Il cadavere di Patrizio Savastano, un uomo di 68 anni originario di Albavilla, è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri all’interno di un corso d’acqua situato nel parco Valle Bova, a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione. La scoperta è stata fatta da due giovani che hanno immediatamente avvisato le autorità. Secondo le prime informazioni raccolte, la causa del decesso potrebbe essere un annegamento, ma le circostanze che hanno portato alla tragedia restano ancora da chiarire. Per questo motivo, è stata disposta un’autopsia sul corpo dell’uomo.





Le ricerche di Savastano erano iniziate qualche giorno fa, dopo che i familiari avevano segnalato la sua scomparsa. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione di via Porro 5, a Albavilla, intorno alle 18:00 di domenica scorsa, dicendo che sarebbe andato al bar. Da quel momento, però, non era più tornato e non aveva con sé né il telefono cellulare né i documenti, né tantomeno le medicine che assumeva abitualmente. I suoi familiari, preoccupati per la sua salute e per il suo stato psicologico, avevano lanciato diversi appelli sui social network per ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

Secondo quanto riportato dai parenti, Patrizio Savastano soffriva da alcuni anni di problemi depressivi che riusciva a gestire grazie al supporto di un’associazione locale che lo seguiva. Nonostante la sua fragilità emotiva, era considerato una persona tranquilla e non aveva mai dato segni di comportamenti particolarmente preoccupanti. Tuttavia, il fatto che si fosse allontanato senza portare con sé gli oggetti personali essenziali aveva alimentato ulteriormente l’ansia dei familiari.

Prima del ritrovamento del corpo, una delle ipotesi avanzate dai parenti era che Savastano potesse essersi diretto verso Desenzano, dove risiedono alcuni amici che aveva manifestato il desiderio di rivedere. Questa teoria sembrava plausibile, considerando che l’uomo aveva espresso più volte il desiderio di fare visita a queste persone. Tuttavia, la scoperta del cadavere a pochi chilometri da Albavilla ha escluso questa possibilità e ha aperto nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte.

Il luogo del ritrovamento, il parco Valle Bova a Erba, è una zona frequentata da molti residenti per passeggiate e attività all’aria aperta. Non è ancora chiaro come Savastano sia arrivato fino a lì né cosa possa essere accaduto nei momenti precedenti alla sua morte. Le autorità stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e capire se ci siano elementi che possano far luce sulla vicenda.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno disposto l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Sebbene l’ipotesi dell’annegamento sembri quella più probabile al momento, non si escludono altre possibilità che potrebbero emergere dall’esame autoptico. La famiglia di Savastano, profondamente scossa dalla notizia, attende risposte definitive per comprendere cosa sia accaduto.

La comunità di Albavilla è rimasta colpita dalla tragedia e molti residenti hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Patrizio Savastano. Gli appelli lanciati nei giorni scorsi sui social network avevano mobilitato numerose persone nella speranza di trovarlo sano e salvo. Purtroppo, il ritrovamento del corpo ha messo fine alle speranze e ha lasciato spazio a un dolore condiviso.

Le indagini proseguono con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio della vicenda e fornire risposte alla famiglia e alla comunità locale.



