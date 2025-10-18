Trump spiazza tutti: “Ho scelto Orban perché l’Ungheria è una nazione sicura” – frecciata ai leader europei, Meloni inclusa





Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fornito una spiegazione per la scelta della sede dell’incontro con il leader russo Vladimir Putin, affermando di apprezzare il Primo Ministro ungherese, Viktor Orbán.





.

L’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sua intenzione di proporre Budapest, capitale dell’Ungheria, come sede di un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. Tale decisione è stata motivata dall’apprezzamento espresso da Trump per la leadership di Viktor Orbán, Presidente ungherese. Trump ha dichiarato: “Ci piace Viktor Orbán. A lui piace, a me piace. L’Ungheria è un paese sicuro… È stato un ottimo leader nel senso che ha governato bene il suo paese. Non ha molti dei problemi che hanno altri paesi”. Trump ha inoltre espresso fiducia nella capacità di Orbán di ospitare l’incontro.

Il 16 ottobre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con Putin, la prima dopo quasi due mesi dal summit tenutosi in Alaska. A seguito di tale colloquio, Trump ha annunciato l’intenzione di organizzare un incontro a Budapest, che rappresenterebbe la prima visita di Putin in una capitale dell’Unione Europea dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina. Tale visita comporterebbe la necessità per gli aerei russi di attraversare lo spazio aereo di altri Stati membri dell’UE.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i leader europei stanno cercando di ottenere un ruolo nei negoziati tra Putin e Trump, in seguito al precedente incontro in Alaska, che aveva indebolito gli sforzi volti a mantenere la pressione sulla Russia.



