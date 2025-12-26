Tumore al seno a 101 anni: intervento mini-invasivo a Lecce e i medici le danno una seconda possibilità





Una donna di 101 anni ha affrontato con coraggio un intervento chirurgico per la rimozione di un carcinoma mammario presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nonostante l’età avanzata e la presenza di un tumore al seno in fase ulcerata, la paziente ha manifestato il desiderio di combattere la malattia. Dopo un’attenta valutazione da parte dei medici, è stata considerata idonea all’intervento, che è stato programmato come una mastectomia subtotale.





La procedura è stata eseguita con una tecnica mini-invasiva in anestesia loco-regionale, permettendo alla paziente di rimanere sveglia durante l’operazione. Questo approccio ha ridotto i rischi associati all’anestesia generale e ha favorito un recupero più rapido. L’intervento è stato condotto dall’equipe di chirurgia senologica, composta dai dottori Salvatore Tondo e Arturo Baglivo, del Dipartimento di Chirurgia generale. L’operazione si è conclusa con successo e il decorso post-operatorio è stato soddisfacente, tanto che la donna è stata dimessa il giorno successivo.

La Breast Unit dell’ospedale continuerà a seguire la paziente nel suo percorso di recupero, garantendo assistenza completa e personalizzata durante il follow-up. Dopo l’intervento, la donna ha dimostrato di mantenere una lucidità e una coscienza di sé notevoli, segno di una buona risposta all’operazione.

Tuttavia, i medici esprimono preoccupazione per la regressione del tumore, una condizione che richiederà un attento monitoraggio. La paziente sarà sottoposta a controlli regolari e visite specialistiche per assicurarsi che il suo stato di salute migliori nel tempo. Durante tutto il percorso, i familiari hanno fornito un supporto costante, rimanendo vicini alla donna in questo difficile cammino verso la guarigione.

L’intervento chirurgico mini-invasivo rappresenta un importante passo avanti nella cura dei tumori al seno, specialmente per pazienti anziani. Grazie a tecniche innovative e a un approccio multidisciplinare, è possibile affrontare situazioni cliniche complesse anche in età avanzata. La professionalità e l’impegno dell’equipe medica hanno reso possibile questo risultato, dimostrando come la chirurgia senologica possa offrire soluzioni efficaci anche in casi delicati.

La storia di questa donna è un esempio di resilienza e determinazione, che mette in luce l’importanza di affrontare le malattie con coraggio. La sua esperienza sottolinea anche il valore di un’assistenza sanitaria di qualità, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni paziente, indipendentemente dall’età.

L’ospedale Vito Fazzi di Lecce si distingue per l’attenzione dedicata ai pazienti e per l’uso di tecnologie avanzate nel campo della chirurgia oncologica. La Breast Unit, in particolare, si impegna a garantire un percorso di cura che tenga conto non solo degli aspetti fisici, ma anche di quelli psicologici e sociali, offrendo un supporto completo durante tutto il processo di guarigione.

La comunità locale ha accolto con favore la notizia del successo dell’intervento, esprimendo gratitudine per il lavoro svolto dai medici e dal personale sanitario. Questo caso rappresenta una speranza per molti, dimostrando che anche in età avanzata è possibile affrontare le sfide della salute con determinazione e supporto adeguato.



