Turista americano accoltellato e rapinato su un treno per Milano: si cerca la banda responsabile

Un grave episodio di violenza ha avuto luogo su un treno regionale in viaggio da Melegnano a Milano Bovisa, dove un turista americano di 27 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani, presumibilmente di origine nordafricana. L’aggressione è avvenuta in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nei trasporti pubblici, con la vittima che ha subito un attacco con un’arma da taglio.





Secondo le prime ricostruzioni, il turista è stato colpito con un fendente che ha sfiorato la gola, attraversando la spalla sinistra e provocando ferite superficiali ma comunque allarmanti. Nonostante le ferite non siano state letali, l’aggressione ha suscitato timori tra i passeggeri e ha evidenziato un problema crescente di violenza nei mezzi pubblici.

Dopo l’aggressione, i rapinatori non si sono limitati a ferire il turista, ma hanno anche strappato una collanina d’oro dal suo collo prima di scendere alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le loro tracce. Il turista è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vizzolo Predabissi per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia Ferroviaria, hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili di questo atto violento. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel treno e stanno raccogliendo le testimonianze dei passeggeri che si trovavano a bordo durante l’aggressione. Questa fase investigativa è cruciale per rintracciare i membri della gang e prevenire futuri incidenti.

Questo episodio non è isolato, poiché la criminalità violenta a Milano ha mostrato un incremento preoccupante. Recenti statistiche indicano che nella città si registrano 128 rapine ogni 100.000 abitanti, un dato significativamente superiore alla media nazionale di 43,5. Questa situazione ha sollevato allarmi tra i residenti e i turisti, che si sentono sempre più insicuri, anche nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto.