Turista attaccato da un coccodrillo dopo essere entrato nel suo recinto

Le autorità delle Filippine hanno lanciato un forte monito al pubblico dopo che un turista ha preso una decisione avventata di entrare nel recinto di un coccodrillo in uno zoo, con l’intento di scattare un selfie.





Il 28 aprile, un uomo di 29 anni in visita al Kabug Mangrove Park and Wetlands Zoo nella provincia di Zamboanga Sibugay, si è trovato in una situazione terrificante che di certo non si aspettava. Il visitatore ha infatti scambiato il coccodrillo per una statua decorativa e, sentendosi audace, ha deciso di scavalcare la recinzione, entrare nelle acque basse del recinto e tirare fuori il telefono per scattare un selfie. Ma in pochi secondi ha imparato a sue spese che la creatura era molto reale e viva.

Non appena gli altri turisti hanno iniziato a gridare in preda al panico, esortando l’uomo a uscire immediatamente, il coccodrillo ha colto l’occasione. Si è lanciato in avanti e gli ha afferrato il braccio con le sue fauci, affondando i denti affilati nella sua pelle. Il coccodrillo di 4,5 metri di lunghezza, noto come Lalay, non si è fermato lì: l’intero terrificante episodio è stato catturato in un video.

Secondo il caporale della polizia Joel Sajolga, il turista “stava girando per l’area, poi ha visto il coccodrillo, che pensava fosse solo un elemento decorativo in plastica”. “È salito sulla recinzione ed è entrato nel recinto, e il coccodrillo lo ha attaccato”.

Nel video si vede chiaramente il coccodrillo bloccare i denti sul braccio dell’uomo, per poi sferrare un altro rapido attacco, mordendogli anche la coscia. Quindi ha eseguito una mossa brutale, ribaltandolo e facendolo ruotare nell’acqua, proprio come un pollo allo spiedo. Questa tecnica, comunemente osservata nei coccodrilli e negli alligatori, è ampiamente riconosciuta come il famigerato “death roll”.

Nonostante abbia trascorso mezz’ora nel recinto, in prossimità di Lalay, e abbia riportato gravi ferite, il turista è miracolosamente sopravvissuto. È stato rapidamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto oltre 50 punti di sutura per curare i danni.

Molti testimoni sono stati sollevati dal fatto che l’uomo ce l’abbia fatta, ma allo stesso tempo non possono fare a meno di chiedersi cosa lo abbia spinto a correre un rischio così incredibile. Le autorità hanno lanciato un fermo monito a tutti i visitatori degli zoo, esortandoli a non tenere mai un comportamento così irresponsabile.