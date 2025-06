Turista bosniaco arrestato a Piano di Sorrento per violenza sulla compagna: colpita brutalmente in taxi e a terra davanti all’albergo

Una serata nella splendida Penisola Sorrentina si è trasformata in tragedia per una coppia di turisti bosniaci. Un uomo di 38 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna con estrema violenza, sia all’interno di un taxi che successivamente davanti al loro albergo.





L’episodio si è verificato nella notte a Piano di Sorrento, dove i due stavano trascorrendo una vacanza. Secondo quanto ricostruito, la coppia si trovava a bordo di un taxi per fare ritorno all’hotel. Durante il tragitto, l’uomo ha iniziato improvvisamente a colpire la donna con pugni al volto. Una volta scesi dal veicolo, l’aggressione è continuata senza sosta: la donna, ormai a terra per la forza dei colpi, è rimasta vittima della furia del compagno sotto lo sguardo scioccato del tassista.

Il conducente del taxi, testimone diretto dell’accaduto, ha immediatamente contattato il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti, i carabinieri della stazione locale sono giunti sul posto e si sono recati all’albergo dove la coppia alloggiava. Qui hanno trovato l’uomo e lo hanno bloccato, ponendo fine all’incubo della donna.

La vittima, visibilmente scossa e ferita, è stata accompagnata in caserma per essere ascoltata dai militari. Con l’ausilio di un traduttore, ha scelto di non essere trasportata in ospedale e ha dichiarato che non ci sarebbero stati episodi di violenza precedenti. Nonostante ciò, le autorità hanno deciso di procedere con l’arresto dell’uomo, accusandolo di lesioni personali gravi.

L’indagine è stata condotta attivando il protocollo del “codice rosso”, che prevede interventi tempestivi in caso di violenza domestica o di genere. L’Autorità Giudiziaria competente è stata immediatamente informata dell’accaduto e seguirà il caso nelle prossime fasi.

L’intervento dei carabinieri è stato fondamentale per evitare ulteriori conseguenze. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza della prontezza delle segnalazioni da parte dei testimoni e delle forze dell’ordine nel contrastare episodi di violenza.

La Penisola Sorrentina, nota per le sue bellezze naturali e le attrazioni turistiche, si è trovata così al centro di una vicenda drammatica che ha scosso non solo i protagonisti, ma anche chi si trovava nei dintorni al momento dei fatti.