Uccide la compagna a coltellate e poi si consegna: il corpo trovato nell’androne del palazzo

Un uomo di 54 anni di origine venezuelana si è costituito ai carabinieri di Civitavecchia, confessando di aver ucciso la compagna con un coltello. Indagini in corso.





Un nuovo caso di femminicidio scuote la città di Civitavecchia, situata nei pressi di Roma. Un uomo di 54 anni, originario del Venezuela, si è presentato spontaneamente presso una caserma dei carabinieri, dichiarando di aver tolto la vita alla sua compagna. L’episodio si è verificato in un appartamento situato in via Gorizia. L’uomo ha ammesso di aver aggredito la donna con un coltello, provocandole ferite mortali all’addome.

In seguito alla confessione, i militari si sono recati immediatamente sul luogo indicato per verificare i dettagli forniti dall’uomo. Giunti nell’androne del palazzo, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna, che presentava numerose ferite da arma da taglio all’addome. L’area è stata prontamente isolata per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari e raccogliere elementi utili alle indagini.

Secondo le prime informazioni, la coppia conviveva nello stesso appartamento in via Gorizia. L’aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata odierna, ma al momento non sono ancora noti i motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto estremo. Dopo l’accaduto, il 54enne si è diretto verso la caserma più vicina per costituirsi e confessare il reato.

Le indagini sono attualmente in corso e gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I carabinieri stanno anche interrogando i vicini e altre persone che potrebbero fornire dettagli utili per comprendere meglio il contesto in cui è maturato il tragico evento. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della vittima o dell’arrestato.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Civitavecchia, dove il femminicidio rappresenta un dramma che continua a ripetersi con inquietante frequenza. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, incluso il possibile movente legato a conflitti personali o relazionali tra i due conviventi.