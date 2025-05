Uccide la figlia di 7 mesi: cosa sappiamo della tragedia di Misterbianco, tra depressione post partum e Tso

Un dramma senza precedenti si è consumato a Misterbianco, una cittadina vicina a Catania, dove una madre di 40 anni ha gettato la sua bambina di sette mesi dal balcone della loro abitazione. La comunità è rimasta sgomenta davanti a un evento così sconvolgente. Il convivente della donna, padre della piccola, ha scoperto il tragico accaduto e si è precipitato in strada in preda alla disperazione. Purtroppo, per la bambina non c’è stato nulla da fare.





La donna, che soffriva di depressione post partum, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di omicidio. Era sotto trattamento presso il Dipartimento di Salute Mentale di Catania sin dalla nascita della figlia e aveva già ricevuto due Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO). I suoi disturbi mentali si erano aggravati dopo il parto, portando il Tribunale di Catania a nominare un amministratore di sostegno per lei.

L’incidente è avvenuto in via Marchese 95. La bambina è stata lanciata dal terzo piano e ha perso la vita sul colpo. Al momento del fatto, in casa erano presenti anche il figlio maggiore della donna, di sette anni, e la suocera, che si prendeva cura principalmente della piccola. Il padre, sotto shock, ha riportato ferite durante i concitati momenti seguenti all’incidente ed è stato necessario un intervento medico.

Alcuni vicini hanno riferito che “Quella bambina non l’aveva mai accettata”, mentre i familiari del convivente hanno evidenziato come la donna fosse seguita costantemente dai servizi sociali e dalla famiglia del compagno. Il sindaco Marco Corsaro ha espresso il suo sgomento: “Una tragedia micidiale, siamo sconvolti e senza parole. La donna era seguita da Asp, servizi sociali e Tribunale. La famiglia era presente, così come il marito, un uomo lavoratore e perbene. È un dramma che lascia tutti sotto shock”. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’evento e verificare eventuali responsabilità nell’assistenza sanitaria e sociale.

La depressione post partum è una forma di depressione che può insorgere nelle donne dopo il parto, soprattutto nei primi mesi di vita del neonato. Si caratterizza per una profonda tristezza, un senso di inadeguatezza, ansia e stanchezza estrema. Nei casi più gravi, possono manifestarsi pensieri disturbanti anche rivolti al bambino. A differenza del “baby blues”, che è transitorio e comune, la depressione post partum è più intensa e duratura e richiede supporto medico e psicologico.