Uccide la madre affetta da demenza, l’appello di Cristina: «Non ce la facevo più, ero al suo fianco 18 ore al giorno, ho pensato di togliermi la vita»

Una storia di sacrificio, demenza senile e disperazione. Il grido di Cristina Scarpetti apre il dibattito sull’importanza del supporto per chi si prende cura dei propri cari.





Cristina Scarpetti, 39 anni, madre di due figli, si trova oggi al centro di un dramma che ha sconvolto la sua vita e quella di chi le stava vicino. È accusata di omicidio volontario per aver soffocato la madre, una donna di 66 anni affetta da demenza frontotemporale, una forma particolarmente aggressiva di deterioramento cognitivo. La sua storia, oltre a essere dolorosa, è anche un invito a riflettere su quanto poco si parli del peso emotivo e fisico che grava su chi si prende cura di un familiare malato.

In aula, Cristina ha raccontato il suo legame profondo con la madre, descrivendola come una donna brillante, dotata di un grande senso dell’umorismo e capace di ispirare chiunque le stesse accanto. «Era il mio punto di riferimento», ha detto. Ma quella donna piena di vita è stata lentamente sostituita da una persona irriconoscibile, ostile, spesso violenta. La demenza ha trasformato ogni giorno in una battaglia logorante.

Il peso dell’accudimento: una routine insostenibile

Cristina ha descritto i lunghi mesi trascorsi accanto alla madre come un periodo in cui ogni aspetto della sua vita è stato sacrificato. «Passavo con lei anche 18 ore al giorno, cercando di farla mangiare, lavare, assumere i farmaci», ha raccontato. Ogni azione quotidiana si trasformava in una lotta: «A volte passavo ore solo per farle bere un bicchiere di latte». La frustrazione cresceva giorno dopo giorno, alimentata dall’impotenza e dalla mancanza di supporto adeguato.

Nonostante gli sforzi per ottenere aiuto dal sistema sanitario pubblico, Cristina ha trovato poco o nulla. «Mi sentivo completamente sola», ha confessato. E questa solitudine ha contribuito ad alimentare una spirale di depressione, che l’ha portata persino a tentare il suicidio durante la sua permanenza in carcere.

Una relazione unica distrutta dalla malattia

Prima della malattia, il rapporto tra Cristina e sua madre era «unico, simbiotico». La madre era fiera della figlia e del suo percorso come donna e madre. Cristina aspirava a diventare come lei: una persona rispettata, brillante e amata da tutti. Ma la demenza frontotemporale, in soli cinque mesi, ha spazzato via tutto ciò che rendeva speciale quel legame.

L’aggressività della malattia non ha lasciato spazio a momenti di tregua. Le crisi violente erano frequenti, e ogni giorno diventava più difficile gestire la situazione. «La persona più importante della mia vita era diventata irriconoscibile», ha detto Cristina con voce rotta in tribunale.

Un grido d’aiuto per chi vive situazioni simili

L’avvocato di Cristina, Alessandro Marcucci, ha sottolineato l’importanza di questa tragedia come monito per la società: «Spero che questo caso sia un grido d’allarme per tutte quelle persone che vivono situazioni simili con genitori o figli affetti da demenza». La storia di Cristina mette in luce l’urgenza di rivedere i sistemi di supporto per i caregiver familiari, spesso lasciati soli a fronteggiare sfide insormontabili.

Cristina stessa, nonostante il dolore e il rimorso per quanto accaduto, ha dichiarato di voler sensibilizzare il pubblico su questo tema: «Voglio che si presti maggiore attenzione affinché fatti simili non accadano più».

Demenza senile: un problema che inizia molto prima

Gli esperti sottolineano che i segnali della demenza senile possono manifestarsi decenni prima dell’insorgenza della malattia vera e propria. Questo dato evidenzia l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti essenziali per rallentare l’avanzamento della malattia e migliorare la qualità della vita sia dei pazienti che dei loro caregiver.