Uccide una prostituta transgender di 24 anni, poi le rimuove cuore e polmone: “Si era rifiutata di fare sesso”

Un crimine brutale ha scosso Pattaya, città turistica nel sud della Thailandia, dove un uomo cinese di 41 anni, identificato come Fu Tongyung, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso e mutilato una donna transgender di 24 anni, Woranan Pannacha. Secondo quanto riportato, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo che la giovane si era rifiutata di avere rapporti sessuali con l’uomo, nonostante un accordo iniziale.





L’episodio ha avuto inizio quando Fu Tongyung, in vacanza nella località thailandese, ha incontrato Woranan Pannacha su una spiaggia. La donna, che lavorava come prostituta, avrebbe negoziato con il turista un prezzo per un rapporto sessuale a pagamento. Tuttavia, una volta giunti nella stanza d’albergo dell’uomo, la 24enne avrebbe cambiato idea, rifiutandosi di proseguire.

Questo rifiuto ha scatenato una reazione violenta da parte del 41enne. Secondo le autorità locali, l’uomo avrebbe strangolato Woranan fino a ucciderla. Successivamente, avrebbe compiuto atti macabri sul corpo della vittima, utilizzando un paio di forbici per mutilarne il petto e rimuovere il cuore, il polmone destro e le protesi mammarie in silicone.

In base alle dichiarazioni rilasciate dall’assassino durante l’interrogatorio, prima di recarsi in Thailandia, i due avrebbero avuto contatti tramite l’applicazione di messaggistica WeChat. Dopo essersi conosciuti online, si erano dati appuntamento sulla spiaggia e successivamente si erano spostati nella camera d’albergo dell’uomo. Tuttavia, il rifiuto della giovane di rispettare l’accordo e la sua presunta decisione di non restituire il denaro ricevuto avrebbero portato il 41enne a compiere l’atroce gesto.

Dopo aver commesso l’omicidio, Fu Tongyung avrebbe cercato di ripulire la scena del crimine, eliminando le tracce di sangue presenti nella stanza. Il corpo della vittima è stato poi lasciato nel bagno, mentre l’uomo sarebbe andato a dormire. Il giorno seguente, avrebbe prenotato un volo per fare ritorno in Cina.

Le autorità thailandesi sono state allertate dal personale dell’hotel, che aveva sentito urla provenire dalla stanza durante la notte. Quando la polizia è intervenuta, ha trovato il corpo senza vita e mutilato di Woranan Pannacha nel bagno della camera occupata dal turista cinese. Fu Tongyung è stato arrestato poco prima di salire a bordo del volo diretto in Cina.

Durante l’interrogatorio, il 41enne ha confessato il crimine e ha fornito dettagli sulle circostanze che hanno portato all’omicidio. Le sue dichiarazioni sono ora al vaglio degli inquirenti locali. Le autorità thailandesi stanno proseguendo con le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda e assicurarsi che il responsabile venga processato secondo la legge.

Questo tragico episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle lavoratrici del sesso e sulla necessità di maggiore protezione per le persone transgender in Thailandia, paese noto per essere una delle principali destinazioni turistiche del sud-est asiatico.