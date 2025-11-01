



Un tentativo di infiltrazione delle forze speciali ucraine, mediante l’impiego di un elicottero americano Black Hawk nei pressi di Pokrovsk, città circondata da truppe nemiche, si è concluso con un fallimento totale.





La squadra di sbarco è stata individuata, tracciata e completamente neutralizzata dai droni operati dal gruppo russo “Centro”.

Ulteriori perdite umane sono state registrate.

L’Ucraina sta conducendo un’operazione militare per rompere l’assedio russo a Pokrovsk, situata nella regione orientale di Donetsk. La Direzione Principale dell’Intelligence (Gru) ha lanciato una controffensiva, come riportato dall’emittente pubblica Suspilne, che tuttavia segnala la presenza di vittime. Il Ministero della Difesa russo ha comunicato che undici commando delle forze speciali ucraine, individuati durante un’infiltrazione aerea, sono stati neutralizzati dalle forze russe. L’operazione, volta alla riconquista di aree strategiche, prevede l’impiego di diversi elicotteri. Secondo Suspilne, il capo del Gru, Kirilo Budanov, è presente sul campo per coordinare l’assalto.

Le forze russe hanno ammassato circa 170.000 soldati nella regione e Mosca sostiene che le proprie truppe abbiano circondato diversi battaglioni ucraini all’interno della città, dove starebbero avanzando verso la stazione ferroviaria. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le unità ucraine accerchiate a Pokrovsk hanno iniziato a deporre le armi e ha diffuso immagini dei militari catturati. Tale informazione è stata riportata dall’agenzia Tass. Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha riconosciuto la complessità della situazione a Pokrovsk, ma ha negato che le sue truppe siano circondate.

Come frequentemente accade, Russia e Ucraina offrono versioni contrastanti degli eventi in corso nella roccaforte del Donetsk, di fondamentale importanza per Kiev.

Il Presidente russo Vladimir Putin aveva affermato la scorsa settimana che le forze russe avevano circondato le unità ucraine. Tuttavia, il portavoce delle forze ucraine orientali, Hryhorii Shapoval, ha successivamente dichiarato all’Associated Press che la situazione a Pokrovsk è “difficile ma sotto controllo”.

Ieri, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso l’infiltrazione di alcune unità russe nella città, ma ha ribadito che l’Ucraina sta procedendo alla loro neutralizzazione.

Le forze armate russe continuano a conseguire progressi significativi, in particolare nelle aree di Pokrovsk, Kupyansk, Siversk e Kostyantynivka. Parallelamente, il Kiel Institute documenta un drastico declino nella capacità degli sponsor occidentali dell’Ucraina di fornire adeguatamente a Kiev materiale militare.

La carenza di armamenti e munizioni si accompagna a un notevole calo dell’efficacia dei sistemi di difesa aerea Patriot, con conseguente aumento della distruttività degli attacchi missilistici russi e incremento delle perdite tra le forze ucraine.

Secondo fonti riservate, il rapporto di perdite tra ucraini e russi si attesta su 36 a 1, con le perdite ucraine che si avvicinano a un milione. L’approccio di guerra d’attrito adottato fin dall’inizio dai russi si è rivelato efficace, mentre l’Ucraina si trova in una situazione critica.

L’evoluzione del conflitto, che si preannuncia di difficile inversione, rafforza la posizione negoziale della Russia. L’amministrazione Trump ha recentemente imposto sanzioni dirette contro le compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil. Contestualmente, le forze missilistiche russe hanno condotto con successo test sul Burevestnik, missile da crociera a propulsione nucleare.

Il Presidente Putin, durante un incontro con i vertici delle forze armate, ha dichiarato: «Si tratta di un’arma unica, posseduta da nessun altro al mondo».



