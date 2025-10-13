Mentre si dirigeva verso l’Ucraina su un treno notturno, Boris Johnson aveva al suo fianco il suo entourage, ma anche Christopher Harborne, l’uomo che gli aveva donato 1 milione di sterline. Questa donazione, considerata una delle più ingenti mai ricevute da un singolo parlamentare nel Regno Unito, ha sollevato interrogativi sull’influenza delle grandi donazioni politiche e sul loro impatto sulle decisioni governative. Harborne, noto per il suo sostegno finanziario alla politica britannica e per il suo coinvolgimento in vari settori, è un imprenditore con interessi che spaziano dalla criptovaluta all’industria bellica.





I documenti trapelati, noti come Boris Files, rivelano che Johnson ha visitato Kyiv nel settembre 2023 insieme a Harborne per incontri con funzionari di alto livello. Tuttavia, i file non chiariscono le motivazioni di questa visita. Le fonti dicono che Harborne è stato registrato come “consigliere, Ufficio di Boris Johnson”, un titolo che solleva ulteriori interrogativi sulle sue reali funzioni e sul suo ruolo nella diplomazia ucraina.

Harborne, descritto come un “nomade digitale”, è anche maggiore azionista di un produttore di armi britannico, il che complica ulteriormente la situazione. Il suo legame con l’Ucraina è principalmente commerciale, essendo la sua azienda coinvolta nella fornitura di droni e robot alle forze armate ucraine. Questo aspetto porta a domandarsi se le sue motivazioni siano davvero altruistiche o se vi sia un interesse personale nel conflitto.

Durante il suo mandato, Johnson ha cercato di posizionarsi come un forte sostenitore dell’Ucraina, specialmente dopo l’invasione russa nel febbraio 2022. Tuttavia, la sua relazione con Harborne e il modo in cui ha gestito le sue finanze personali sollevano questioni etiche. In una recente dichiarazione, Johnson ha respinto le insinuazioni riguardo alla sua relazione con Harborne, definendole “patetiche” e accusando i media di lavorare per il governo russo.

Le rivelazioni sui legami tra Johnson e Harborne non sono isolate. L’ex primo ministro ha continuato a ricevere donazioni significative da Harborne, che ha anche sostenuto finanziariamente il partito Brexit di Nigel Farage. Questo solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sull’integrità delle relazioni politiche, specialmente in un contesto in cui la guerra in Ucraina ha reso l’industria della difesa un settore strategico.

In un incontro tenuto a Kyiv, Johnson ha partecipato a un forum di alto livello, dove ha interagito con funzionari ucraini e diplomatici. L’itinerario della visita indica che Harborne era presente, ma non è chiaro quale fosse il suo ruolo effettivo. Dopo l’incontro, Zelenskyy ha pubblicato una foto con Johnson, sottolineando il suo supporto all’Ucraina. Tuttavia, i dettagli sulla presenza di Harborne rimangono vaghi e non confermati.

Il viaggio di Johnson in Ucraina rappresenta un esempio lampante delle intersezioni tra politica e affari. Mentre il conflitto continua a infliggere sofferenze ai popoli coinvolti, le dinamiche di potere e le motivazioni economiche sembrano influenzare le decisioni politiche. La donazione di 1 milione di sterline da parte di Harborne solleva interrogativi su come le relazioni tra politici e donatori possano compromettere la ricerca di una pace duratura.

Inoltre, i documenti trapelati indicano che Johnson ha esplorato opportunità di guadagno personale attraverso la sua società privata, The Office of Boris Johnson Ltd, subito dopo aver lasciato il suo incarico. La mancanza di chiarezza riguardo alla natura delle donazioni e alle aspettative reciproche tra Johnson e Harborne rende la situazione ancora più complessa.

Mentre il conflitto in Ucraina continua a dominare le notizie internazionali, è fondamentale che le autorità competenti indaghino su queste relazioni e garantiscano la trasparenza nel finanziamento della politica. La questione non riguarda solo l’integrità di un singolo politico, ma solleva interrogativi più ampi sulla direzione della politica estera occidentale e sulle influenze che possono distorcere le decisioni in un momento critico per la sicurezza globale.

La lettera firmata da Johnson a sostegno di Harborne evidenzia ulteriormente la sua volontà di difendere il suo benefattore, ma non chiarisce le ragioni dietro il loro legame. In un contesto in cui le guerre e i conflitti continuano a rappresentare opportunità per alcuni, la necessità di una riflessione critica sulle relazioni tra politica e industria bellica diventa sempre più urgente.