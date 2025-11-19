Un anno dopo la tragedia nasce Santo Romano jr: porta il nome dello zio, vittima innocente a 19 anni





Il 18 novembre 2025 è un giorno di gioia per la famiglia di Santo Romano, che ha dato il benvenuto al piccolo Santo Romano jr. Il neonato, che pesa 3,4 chilogrammi, porta il nome dello zio, un giovane calciatore che ha perso la vita in circostanze tragiche. Santo Romano, infatti, è stato ucciso in strada il 2 novembre 2024, a soli 19 anni, per un motivo assurdo legato a una scarpa sporcata, un evento che ha segnato profondamente la sua famiglia e la comunità.





L’annuncio della nascita è stato diffuso dalla fidanzata di Santo e ripreso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) sui suoi canali social. Questa nuova vita rappresenta una luce di speranza e un motivo di celebrazione dopo un periodo di intenso dolore e lutto per la famiglia, che ha dovuto affrontare la perdita di un giovane promettente, amato da tutti.

Nei mesi precedenti la nascita, la madre di Santo, Filomena De Mare, aveva già anticipato che il suo secondo nipote avrebbe portato il nome del defunto zio. “Suo fratello aspetta un figlio, avrà il suo nome”, aveva dichiarato, esprimendo così il desiderio di mantenere vivo il ricordo del giovane calciatore.

Santo Romano era una giovane promessa del calcio, attivo nell’Asd Micri Calcio di Pomigliano d’Arco, un club che partecipa al campionato di Eccellenza Campania, girone A, dove ricopriva il ruolo di portiere. La sua carriera calcistica prometteva bene, e la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra i compagni di squadra e gli amici.

La vita di Santo è stata spezzata da un colpo d’arma da fuoco al petto, avvenuto per futili motivi in piazza a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, nella notte del 2 novembre 2024. Il giovane stava cercando di intervenire in una rissa in cui era coinvolto un suo amico quando è stato colpito. L’assassino, un ragazzo di 17 anni, ha agito in un momento di violenza che ha scosso la comunità locale.

In memoria di Santo, la madre e la fidanzata hanno deciso di dedicare un libro alla sua memoria, intitolato “Napoli non resti più in silenzio”. “Volevamo vivere insieme tutta la vita – ha ricordato la fidanzata – Ora io racconto ai ragazzi la sua storia perché rifiutino e combattano ogni genere di violenza”. Queste parole evidenziano l’impegno della famiglia nel sensibilizzare le nuove generazioni riguardo ai pericoli della violenza e della criminalità.

La nascita di Santo Romano jr rappresenta una nuova speranza per la famiglia, un segno che, nonostante il dolore e la tragedia, la vita continua e il ricordo di Santo sarà sempre presente. Il piccolo è un simbolo di resilienza e di amore, un modo per onorare la memoria di un giovane che ha avuto una vita così breve ma piena di promesse.



