Un bambino di 11 anni si sente male a scuola e, una volta che la madre lo viene a prendere, muore in casa poco dopo

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Lariano, piccolo comune dei Castelli Romani, dove un bambino di 11 anni è deceduto ieri, lunedì 19 maggio, dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola. L’episodio si è verificato poco prima delle 13, quando il piccolo, che soffriva di preesistenti problemi respiratori, ha iniziato a sentirsi male. Il personale scolastico ha immediatamente contattato la madre, che è andata a prenderlo per riportarlo a casa.





Nonostante il rapido intervento della famiglia, le condizioni del bambino sono peggiorate rapidamente una volta tornato a casa. Poco dopo, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che si sono precipitati sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione prolungati, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata in pochi minuti, lasciando la famiglia e l’intera comunità locale nel dolore. Sul luogo del decesso sono intervenuti anche i carabinieri per raccogliere informazioni sull’accaduto e garantire la massima chiarezza sulle circostanze.

Per stabilire con precisione le cause del decesso, sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Al momento, non sono emersi ulteriori dettagli sulle dinamiche che hanno portato alla morte del bambino. Gli accertamenti medici saranno fondamentali per comprendere se il decesso sia collegato alle patologie respiratorie di cui soffriva o se vi siano state altre complicazioni improvvise.

La notizia ha scosso profondamente la cittadina di Lariano, dove il piccolo era conosciuto e benvoluto. Numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio sono stati inviati alla famiglia, espressione del dolore collettivo per questa perdita improvvisa. Tra questi, il sindaco di Lariano, Francesco Montecuollo, ha voluto esprimere pubblicamente il suo sostegno ai familiari con un messaggio diffuso sui social: “A nome mio e di tutta la comunità di Lariano, voglio stringermi con profondo dolore attorno alla famiglia del nostro giovane concittadino prematuramente scomparso. In questo momento di grande tristezza, esprimo le più sentite condoglianze e tutta la mia vicinanza ai familiari, condividendo il dolore per una perdita che colpisce l’intera cittadinanza. Lariano si raccoglie nel silenzio e nel rispetto, nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto”.

La vicenda ha lasciato increduli e addolorati non solo i residenti di Lariano, ma anche coloro che hanno appreso la notizia dai media. Il lutto ha coinvolto la scuola frequentata dal bambino, che ha espresso il proprio dolore per la perdita di un giovane studente. Anche i compagni di classe e gli insegnanti si sono uniti al cordoglio, ricordando il piccolo con affetto.

L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La morte improvvisa di un bambino così giovane rappresenta un evento tragico che lascia un vuoto incolmabile. La speranza è che gli accertamenti medici possano fare chiarezza su quanto accaduto, offrendo alla famiglia risposte sulle cause che hanno portato alla perdita del loro figlio.

La cittadina di Lariano, in queste ore, si è fermata per rendere omaggio a questa giovane vita spezzata troppo presto.