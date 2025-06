Un bambino di 7 anni è morto nella notte in ospedale a Innsbruck, dopo essere stato investito da un camion a Wörgl, in Tirolo

Un tragico incidente si è verificato a Wörgl, nel Tirolo austriaco, dove un bambino di soli 7 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion. Il piccolo è deceduto nella notte presso l’ospedale di Innsbruck, dove era stato ricoverato in condizioni critiche subito dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 5 giugno. La notizia del decesso è stata confermata dalle autorità locali, che hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.





Secondo quanto riportato dai media locali, il bambino stava camminando lungo la strada insieme a un amico mentre si recava a scuola. I due stavano passando accanto a un mezzo pesante fermo, il cui autista era impegnato in operazioni di carico e scarico. Per ragioni ancora da accertare, il camion ha improvvisamente ripreso la marcia, agganciando e travolgendo il piccolo.

Il padre del bambino, un uomo di 32 anni che si trovava nelle vicinanze al momento dell’incidente, ha assistito alla scena. È stato lui a prestare i primi soccorsi al figlio e a chiamare immediatamente i soccorritori. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i sanitari, che hanno stabilizzato il bambino prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Innsbruck. Vista la gravità delle ferite riportate, i medici hanno sottoposto il piccolo a un intervento chirurgico immediato nel tentativo di salvargli la vita. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il bambino è morto durante la notte. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate troppo gravi.

La Procura di Innsbruck ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulle circostanze della tragedia. È stata inoltre disposta un’autopsia sul corpo del bambino per determinare con precisione le cause del decesso. Nel frattempo, l’autista del camion, un uomo di 54 anni, è stato formalmente indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. L’obiettivo è comprendere se ci siano state negligenze o violazioni delle norme di sicurezza da parte dell’autista o di altri soggetti coinvolti. Secondo le prime informazioni raccolte, il camion era fermo al momento in cui i due bambini sono passati accanto, ma il successivo movimento del mezzo ha avuto conseguenze fatali per il piccolo.