Un bambino di 8 anni si allontana da casa a Saronno e prende un treno per Milano. Ritrovato sano e salvo alla stazione di Cadorna dalla Polfer

Un episodio che ha tenuto col fiato sospeso un’intera comunità: un bambino di soli 8 anni, residente a Saronno, si è avventurato da solo in un viaggio in treno fino a Milano, lasciando i genitori e i vicini in preda all’ansia. Il piccolo è stato ritrovato sano e salvo alla stazione di Milano Cadorna dagli agenti della Polfer, che lo hanno poi riaccompagnato a casa.





L’allarme è scattato nella serata di giovedì 12 giugno, quando, intorno alle 20:30, il bambino è uscito di casa approfittando di un momento di distrazione dei genitori. La sua improvvisa scomparsa ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, amici e vicini, che si sono messi alla ricerca del piccolo in tutta la zona. La preoccupazione cresceva con il passare dei minuti, ma nessuno immaginava che il bambino avesse deciso di intraprendere un viaggio così insolito.

Mentre a Saronno si cercava disperatamente, il piccolo si era già diretto verso la stazione ferroviaria locale. Qui, con estrema tranquillità, è salito sul primo treno disponibile diretto a Milano. Dopo circa 30 chilometri di viaggio, è sceso alla stazione di Cadorna, dove si è seduto su una panchina ad osservare i viaggiatori che passavano, ignaro del trambusto che aveva creato.

Gli agenti della Polfer, sempre attenti alla sicurezza dei passeggeri, hanno notato la presenza insolita del bambino solo e lo hanno avvicinato per accertarsi della situazione. Dopo aver verificato che si trattava del piccolo scomparso da Saronno, hanno immediatamente contattato le autorità competenti e avvisato la famiglia, ponendo fine a un’ora di angoscia.

Il bambino è stato riportato a casa dagli agenti, dove i genitori lo hanno accolto con evidente sollievo. La famiglia ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche: “Grazie di cuore a chi ci è stato vicino, ai carabinieri, ai vigili del fuoco e a tutti i vicini di casa che non hanno esitato ad aiutarci in un momento così difficile”, hanno dichiarato i genitori.

L’episodio ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La tempestività delle segnalazioni e l’efficacia delle ricerche hanno permesso di risolvere rapidamente una situazione che avrebbe potuto avere esiti molto più gravi.

Nonostante la giovane età, il bambino ha dimostrato una calma sorprendente durante tutto il viaggio, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza dei minori e sull’importanza di una supervisione costante. Le autorità invitano i genitori a prestare sempre la massima attenzione, soprattutto in contesti urbani dove è più facile che un bambino possa allontanarsi senza essere notato.

La stazione di Milano Cadorna, uno dei principali snodi ferroviari della città, è spesso affollata e caotica, ma l’intervento rapido degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse. Questo caso fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi, con il ritorno del piccolo alla sua famiglia e una lezione importante per tutti.