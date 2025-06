Un bambino di tre anni è stato travolto in via Cardinal Ferrari a Rho dopo essere uscito dal cancello di casa; è ricoverato al Niguarda in gravi condizioni

Lunedì 16 giugno, intorno alle ore 17, un tragico incidente ha coinvolto un piccolo di tre anni a Rho, nella Città Metropolitana di Milano . Il bambino, uscito apparentemente in autonomia da un cancello di casa – forse rimasto aperto – si è trovato improvvisamente sulla carreggiata in via Cardinal Ferrari, dove è stato travolto da un veicolo che transitava in direzione del Santuario .





L’impatto è stato violento, con caduta sul manto stradale e perdita delle ciabattine indossate dal piccolo . Sul posto sono immediatamente intervenuti due mezzi automedicali – uno proveniente dall’ospedale Sacco e uno da Legnano – insieme a un’ambulanza della Croce Blu di Garbagnate Milanese, tutti attivati in codice rosso, la massima urgenza . Dopo le prime cure d’emergenza nel cortile della villetta, il bambino è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico di rilievo .

Il conducente dell’auto, che procedeva in direzione di corso Europa da via Porta Ronca, si è subito fermato per prestare soccorso . Gli agenti della Polizia Locale di Rho hanno chiuso la strada e avviato i rilievi necessari, ascoltando anche la testimonianza dell’automobilista .

Gli investigatori stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica. Attualmente, l’ipotesi più plausibile è che il piccolo sia uscito dal cancello da solo, ma non è ancora stabilito se fosse chiuso o se l’abbia aperto autonomamente .

La comunità di Rho è sotto shock e prova un profondo allarme per le condizioni del bambino, mentre le autorità invitano alla prudenza e alla vigilanza, soprattutto nei pressi delle abitazioni .

Le condizioni del piccolo sono costantemente monitorate, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini proseguiranno per chiarire qualsiasi responsabilità .