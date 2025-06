Un cameriere salva i passeggeri sulla Symphony of the Seas: la vetrata cedette, loro salvi grazie all’avvertimento in 10 secondi

Il rapido intervento del cameriere Nitin Kumar ha evitato un potenziale disastro sul ponte piscina della Symphony of the Seas di Royal Caribbean, quando un pannello di vetro si è improvvisamente rotto e stava per precipitare sui lettini sottostanti.





Il giorno 8 giugno 2025, durante la navigazione dalla sede di partenza di Cape Liberty (Bayonne, New Jersey) verso Port Canaveral (Florida), un ampio pannello di vetro del ristorante Coastal Kitchen, posizionato sul ponte 17 con vista piscina, ha iniziato a incrinarsi a causa delle vibrazioni durante la manovra di attracco .

Alcuni testimoni presenti, tra cui la content creator Tytti Tuliainen, hanno filmato il momento in cui il vetro ha fatto un forte scricchiolio prima di cedere completamente e cadere con rumore fragoroso sui lettini prendisole sottostanti . Tuttavia, pochi istanti prima della rottura, Nitin Kumar, un cameriere che stava lavorando all’interno del Coastal Kitchen, si è accorto delle crepe e ha reagito immediatamente: ha segnalato il pericolo, invitando i passeggeri a lasciare la zona piscina, lasciando il ponte sgombro proprio al momento dell’impatto .

Secondo le testimonianze raccolte, il vetro si è frantumato circa 15–20 secondi dopo il momento in cui Kumar aveva avvertito tutti . È servito meno di mezzo minuto dal primo segno di cedimento al completo collasso, ma l’allerta è stata sufficiente a prevenire qualsiasi ferito o tragedia .

Un passeggero, presente sul forum Reddit dedicato a Royal Caribbean, ha commentato:

“Nitin saw it cracking and sprinted down to the pool deck and told the people in deck chairs to move. Fifteen seconds later this happened. Dude saved some lives for sure.”

Anche Royal Caribbean ha elogiato pubblicamente il cameriere per il suo intervento e l’ha premiato con il riconoscimento Hero Award, consegnato il 10 giugno dal capitano Rob Hempstead come segno di gratitudine per la coraggiosa prontezza . Il certificato ufficiale ha evidenziato “bravery, honesty and dedication to safety” a beneficio di passeggeri e equipaggio .

Durante l’evento di premiazione, Kumar ha dichiarato in modo semplice e toccante: “Voi siete tutti la mia famiglia. Quello che ho fatto, l’ho fatto per la famiglia… Ho imparato da questa azienda come prendermi cura dei miei ospiti come se fossero parte della mia famiglia” . Parole che hanno ricevuto sostegno unanime da parte di passeggeri e colleghi, alcuni dei quali lo hanno descritto come “un’icona del servizio” .

Subito dopo l’incidente, l’equipaggio ha provveduto a chiudere l’area, evacuare la piscina e rimuovere le schegge presenti . Entro poche ore, il vetro incriminato è stato sostituito e la nave ha potuto riprendere il proprio itinerario, con tappe previste alle Bahamas e rientro a Bayonne il 13 giugno, senza alcun ritardo significativo .

I giornali dedicati al settore crocieristico hanno raccolto numerosi apprezzamenti rivolti a Kumar. Un utente ha scritto su Facebook:

“Thanks to the fast thinking of one of the best Nitin, these seats were vacant when the safety glass gave way. You are truly an asset…”

Così come uno dei cronisti di Cruise Industry News ha spiegato, il riconoscimento serve da esempio “di cos’è il lavoro di squadra e responsabilità” su una nave da crociera .

L’incidente sulla Symphony of the Seas, una delle navi Oasis‑class più imponenti al mondo, ha quindi dimostrato quanto siano cruciali preparazione e attenzione ai dettagli, soprattutto in situazioni di emergenza. Nonostante lo shock iniziale, l’evento si è concluso positivamente: nessun ferito, ripristino rapido e celebrazione del coraggio di un singolo membro dell’equipaggio.