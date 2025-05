Un Caricabatterie di Cellulare Trasforma la Notte in Incubo: L’Esperienza Scioccante di Rayce

Un tranquillo risveglio si è trasformato in un momento di terrore per Danielle Davis e suo figlio Rayce Ogdahl, sedicenne dell’Oklahoma. La mattina del 20 aprile 2024, le urla di Rayce hanno svegliato la madre, che lo ha trovato in piedi nel corridoio con evidenti segni di bruciature attorno al collo. Il ragazzo, completamente cosciente ma in preda al dolore, ha raccontato di essere stato fulminato dal suo caricabatterie di cellulare mentre era a letto.





Rayce aveva collegato il suo smartphone alla presa elettrica per caricarlo durante la notte, affidandosi alla sveglia del telefono per alzarsi in tempo per la scuola. Nel tentativo di girarsi per stare più comodo, la sua collana di metallo è entrata accidentalmente in contatto con i poli esposti del caricabatterie inserito in una prolunga. Questo ha creato un circuito elettrico completo intorno al suo collo, provocando una scarica che ha attraversato la collana e causato ustioni gravi.

Rayce ha visto scintille e ha avvertito un intenso dolore in tutto il corpo, temendo per la propria vita. La madre lo ha immediatamente portato all’Integris Health Baptist Medical Center, dove i medici hanno riscontrato ustioni di secondo, terzo e quarto grado. Le cicatrici, che riproducevano il disegno della collana, coprivano quasi tutto il collo, dal mento fino alla clavicola. I medici hanno sottolineato che la quantità di energia ricevuta sarebbe potuta risultare fatale.

Danielle Davis ha deciso di condividere la sua esperienza per mettere in guardia altre famiglie sui pericoli nascosti nell’uso improprio dei caricabatterie per cellulari. “Non c’è messaggio o notifica che valga la pena di rischiare la vita. Tenere il telefono sul letto può essere estremamente pericoloso”, ha dichiarato la donna. Ha inoltre raccomandato di controllare regolarmente i cavi, evitare l’uso di prolunghe e non lasciare mai dispositivi in carica su superfici morbide come letti o cuscini, dove il calore può accumularsi e aumentare il rischio di incidenti.

Consigli Pratici per la Sicurezza dei Caricabatterie

Utilizzare caricabatterie originali e certificati, evitando prodotti di dubbia provenienza.

Sostituire immediatamente cavi danneggiati o con fili scoperti.

Non lasciare dispositivi in carica durante la notte o su superfici infiammabili.

Evitare il contatto di oggetti metallici con le parti esposte del caricabatterie.

Non sovraccaricare le prese elettriche collegando troppi dispositivi contemporaneamente.