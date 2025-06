Un cittadino marocchino di 29 anni, destinatario di espulsione, evade dalla sorveglianza all’aeroporto di Bologna, scappa in pista e provoca un incendio

Attimi di tensione si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri presso l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, quando un cittadino marocchino di 29 anni, soggetto a un provvedimento di espulsione, è riuscito a scappare eludendo la sorveglianza. L’uomo, che stava per essere imbarcato su un volo diretto verso il suo Paese d’origine, ha messo in atto una fuga rocambolesca che ha creato disagi e allarme nello scalo emiliano.





Secondo le informazioni disponibili, l’episodio si è verificato poco dopo le 18. Il giovane era stato trasferito da Gorizia a Bologna per procedere con il rimpatrio forzato. Tuttavia, durante le operazioni di imbarco, è riuscito a sottrarsi al controllo degli agenti di Polizia presenti. Approfittando di un momento favorevole, è scattato in una corsa disperata lungo una delle piste aeroportuali, dirigendosi verso la recinzione di sicurezza.

Una volta superata la barriera, il fuggitivo ha cercato di guadagnare tempo e confondere i suoi inseguitori appiccando un incendio tra le sterpaglie dell’area circostante lo scalo. Le fiamme hanno generato un rogo che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente, l’incendio è stato domato rapidamente, evitando conseguenze più gravi e consentendo la messa in sicurezza dell’area.

Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, l’uomo è riuscito a dileguarsi e attualmente risulta ancora irreperibile. Le ricerche sono in corso e le autorità stanno lavorando per rintracciarlo e accertare eventuali responsabilità legate all’accaduto.

L’allarme generato dalla fuga ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo. Per circa quindici minuti, le operazioni di volo sono state sospese, causando ritardi e disagi per i passeggeri. Due voli in arrivo, uno proveniente da Istanbul e l’altro da Palermo, sono stati dirottati rispettivamente sugli aeroporti di Rimini e Forlì. La situazione è tornata alla normalità solo dopo lo spegnimento dell’incendio e la verifica delle condizioni di sicurezza nell’area interessata.

Le autorità aeroportuali e le forze dell’ordine stanno collaborando per ricostruire nel dettaglio la dinamica della fuga e individuare eventuali falle nei protocolli di sicurezza. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità del fuggitivo o sulle modalità con cui è riuscito a eludere la sorveglianza.