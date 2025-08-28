Un episodio choc: una risorsa molesta le ragazzine sul bus e si spoglia nel parco, ma i passanti si fanno giustizia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine!





Un ventiquattrenne di origini marocchine, senza fissa dimora, è stato aggredito fisicamente da alcuni cittadini a Mosciano dopo aver molestato delle ragazzine su un autobus e essersi denudato in un parco giochi. L’episodio si è verificato lunedì sera, intorno alle ore 20:00, durante le celebrazioni per la festa del patrono, Sant’Alessandro.





Secondo le testimonianze, il giovane avrebbe molestato diverse ragazze sul pullman della Tua Giulianova – Mosciano, prima di scendere e continuare il suo comportamento molesto in piazza. La situazione è degenerata quando alcuni cittadini, indignati per l’accaduto, hanno affrontato il ventiquattrenne, colpendolo con pugni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Giulianova e la polizia locale di Mosciano, che hanno riportato l’ordine. Un’ambulanza del 118 ha prestato soccorso al giovane, che presentava dei lividi, trasferendolo all’ospedale di Giulianova per accertamenti. Tuttavia, il ventiquattrenne si è dato alla fuga poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Le prime verifiche da parte dei militari hanno rivelato che il cittadino marocchino era già stato fermato a Giulianova nei giorni scorsi, in stato di clandestinità. Non risulta essere residente in centri di accoglienza.



