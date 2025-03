Un evento speciale del Grande Fratello si trasforma in lite tra concorrenti, con tensioni e discussioni che rovinano l’atmosfera di una gita fuori porta

Un episodio inaspettato ha caratterizzato una recente gita fuori porta per alcuni concorrenti del Grande Fratello, un evento organizzato dalla produzione per offrire loro un momento di svago. Tra i partecipanti c’erano Helena Prestes, Javier Martinez, Chiara Cainelli, e altri concorrenti, mentre i nuovi arrivati come Maria Teresa Ruta, Mattia Fumagalli, e Federico Chimirri sono rimasti all’interno della Casa in attesa del loro ritorno. La produzione ha invitato i concorrenti a uscire con un messaggio chiaro: “Cosa fate ancora in salotto? La porta rossa è aperta. Uscite, ma fate piano.”





Tuttavia, al rientro dalla gita, i concorrenti non mostrano l’allegria tipica di chi ha trascorso una giornata piacevole. Durante il pranzo, infatti, è scoppiata una discussione accesa tra alcuni di loro. Shaila e Chiara hanno iniziato a commentare quanto accaduto durante l’uscita, in particolare un confronto tra Helena e Shaila. Zeudi ha aggiunto dettagli su un battibecco tra Stefania e Lorenzo, contribuendo a creare un clima di tensione.

La situazione è degenerata quando Shaila ha frainteso un complimento di Helena. “Le ha detto che apprezza il fatto che abbia lasciato Lorenzo, che abbia scelto sé stessa,” ha spiegato Stefania Orlando. In risposta, Shaila avrebbe replicato: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati?” Questo scambio ha alimentato ulteriormente la tensione, portando Shaila a chiedere a Stefania se avesse il coraggio di difendere Helena.

Le incomprensioni sono continuate, e sia Stefania che Jessica non hanno ben compreso l’origine del conflitto. Stefania ha notato che Helena aveva scelto di sedersi vicino a Shaila per cercare di ristabilire un clima più sereno, specialmente ora che non era più con Lorenzo. Successivamente, Stefania ha allontanato Helena dal gruppo per evitare ulteriori tensioni. “Sto male. Anche Javi non mi ha capita, non vuole che risponda ai loro attacchi. Stavo per commettere lo stesso sbaglio che ho commesso una volta. Non ce la faccio più. Mio Dio. Puoi venire in confessionale con me?” ha detto Helena in lacrime, cercando conforto da Stefania.

Stefania ha poi parlato con Mariavittoria, che aveva assistito alla lite. “Lei e Shaila stavano litigando, a un tratto è arrivato Lorenzo e ha cominciato a gridare ‘ho sentito il mio nome, state parlando di me’. Ma basta! Già queste litigano, cosa ti metti in mezzo? Io a quel punto ho preso Helena e ho provato ad andarmene e lui ha iniziato ad attaccarci dicendo ‘ah che bel comportamento da regine, che ve ne andate. Vai via, poi dici di essere educata’,” ha spiegato Stefania.

Il clima si è ulteriormente surriscaldato quando Lorenzo ha esclamato: “Tu mi fai passare come aggressivo come faceva Iago!” Stefania ha risposto che stava cercando di portare via Helena per calmare la situazione, ma Lorenzo si è sentito escluso e ha voluto inserirsi nel litigio. “Una giornata che poteva essere piacevole è finita male. Una volta che ci fanno un regalo, finisce tutto a schifo,” ha commentato Stefania.

Mariavittoria, visibilmente dispiaciuta per quanto accaduto, ha aggiunto: “Che poi Helena non ha fatto nulla! Ah ma Lorenzo è venuto da te a dire ‘state parlando di me’? Ci sarebbe da dirgli ‘ma chi te se in***a!’ Mi spiace per Helena perché c’è cascata ancora una volta. Tra l’altro lei era da sola e si è ritrovata contro tre persone, e questo mi ha dispiaciuto. E mi dispiace vedere che vincano loro…”