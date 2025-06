Un gesto di aiuto si trasforma in tradimento: anziana derubata di cinquemila euro

Domenica sera, a Sorso, in provincia di Sassari, un episodio inizialmente caratterizzato da un apparente atto di generosità si è trasformato in un caso di furto. Una donna anziana, rimasta bloccata a terra dopo una caduta nella sua abitazione, si è trovata in una situazione di estrema difficoltà. Impossibilitata a rialzarsi e sola in casa, ha iniziato a gridare nella speranza che qualcuno potesse sentirla e venire in suo aiuto.





Le sue urla sono state udite da un uomo che si trovava nelle vicinanze. Avvicinatosi alla casa, ha notato che la porta d’ingresso era chiusa. Senza esitare, ha deciso di forzarla per entrare e prestare soccorso alla donna. Una volta dentro, l’uomo ha aiutato l’anziana a rialzarsi, l’ha accompagnata al letto e si è assicurato che stesse bene. Il suo comportamento iniziale sembrava quello di un soccorritore premuroso, pronto a offrire aiuto senza secondi fini.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata. Mentre si trovava nella stanza della donna, l’uomo ha notato alcuni oggetti di valore, tra cui gioielli e altri articoli in oro, posati su un mobile. Invece di lasciare l’abitazione una volta concluso il suo intervento, ha approfittato della situazione per appropriarsi di quei beni preziosi. Senza dire nulla, li ha presi e si è allontanato rapidamente dall’abitazione, lasciando la donna non solo sconvolta dall’accaduto, ma anche derubata.

Il valore stimato degli oggetti sottratti si aggira intorno ai cinquemila euro. Realizzando di essere stata vittima di un furto, l’anziana ha immediatamente contattato il numero d’emergenza 112 per segnalare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Porto Torres e del Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Un elemento cruciale per identificare il colpevole è stato il sistema di videosorveglianza presente nella zona. Le telecamere hanno infatti registrato immagini chiare del volto dell’uomo, permettendo alle forze dell’ordine di procedere rapidamente con l’identificazione. L’uomo è stato rintracciato poco distante dalla casa della vittima mentre si trovava ancora a piedi. Arrestato sul posto, è stato successivamente condotto davanti al giudice del tribunale di Sassari per la convalida del fermo.

L’intera vicenda sottolinea come un gesto inizialmente percepito come altruistico possa celare intenzioni ben diverse. Da soccorritore improvvisato a ladro, l’uomo ha dimostrato come una situazione di vulnerabilità possa essere sfruttata in modo opportunistico. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto e verificare se il responsabile possa essere coinvolto in episodi simili in passato.

La vicenda accaduta a Sorso evidenzia anche l’importanza dei sistemi di videosorveglianza nel supportare le indagini delle forze dell’ordine. Grazie alle immagini registrate, è stato possibile identificare rapidamente il responsabile e procedere con il suo arresto. La comunità locale è rimasta scossa dall’episodio, che ha messo in luce quanto sia importante prestare attenzione anche in situazioni apparentemente ordinarie.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a contattare immediatamente le forze dell’ordine e a non esitare a segnalare comportamenti sospetti. La tempestività delle segnalazioni può fare la differenza nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel prevenire ulteriori episodi di questo tipo.