Un gesto di Shaila Gatta contro Helena Prestes al Grande Fratello scatena polemiche e richieste di squalifica sui social network

Un nuovo episodio controverso ha catturato l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello. Un video, diventato virale, ha suscitato indignazione tra i fan del reality show di Canale 5, portando molti a chiedere la squalifica di Shaila Gatta. Nelle immagini, l’ex velina di Striscia la Notizia compie un gesto che alcuni hanno interpretato come scaramantico, proprio mentre la sua rivale, Helena Prestes, passa accanto a lei.





Il gesto, sebbene apparentemente innocuo, ha sollevato un polverone, poiché è avvenuto in un contesto già teso tra le due concorrenti. Shaila e Helena hanno avuto un rapporto conflittuale durante i cinque mesi di convivenza nella Casa, caratterizzato da momenti di alta tensione e scontri diretti. Anche se nell’ultima puntata non ci sono stati confronti diretti, le frecciatine e le battute al vetriolo non sono mancate.

Un utente su X ha commentato il video con le parole: “Shaila si butta il sale mentre passa Helena, ma quanto può far schifo”. Nella clip, alcuni concorrenti si trovano nel giardino a prendere il sole. Shaila, insieme a Zeudi, Chiara e Giglio, è seduta mentre Maria Teresa Ruta è poco distante. Quando Helena si alza per tornare in casa, Shaila afferra un contenitore e getta del sale alle proprie spalle, affermando: “Prendiamo un po’ di sale che porta fortuna”.

La reazione del pubblico è stata immediata e veemente. Molti fan hanno interpretato il gesto come un atto di malizia rivolto a Helena, scatenando un’ondata di indignazione sui social media. Un commento recita: “L’ignoranza della bulla, reazioni ottuse, volgarità e malignità. Come se la persona oggetto del gesto scomposto emanasse negatività”. Diverse persone hanno anche taggato il Grande Fratello, chiedendo che vengano presi provvedimenti. Un altro utente ha scritto: “Queste cose si devono vedere e si devono punire”, mentre un altro ha chiesto: “Voglio vedere se avete il coraggio di mostrarlo”.

Alcuni spettatori hanno fatto riferimento a episodi precedenti, come quello che portò alla squalifica di Elenoire Ferruzzi per un gesto simile nei confronti di Nikita Pelizon. Un commento recita: “Ricordo bene, giusto?”, sottolineando l’aspettativa di una reazione simile da parte della produzione.

Tuttavia, ci sono anche voci a difesa di Shaila. Alcuni sostengono che il gesto del sale sia una sua abitudine, un rito scaramantico che ripete anche in cucina. Secondo questa interpretazione, il gesto sarebbe stato casuale e non diretto contro Helena. La situazione rimane quindi ambigua, e il pubblico si chiede se il Grande Fratello interverrà per chiarire l’accaduto.

Il clima all’interno della Casa è sempre più teso, e questo episodio non fa che aumentare le polemiche già esistenti tra i concorrenti. Le dinamiche di gruppo, già complesse, si arricchiscono di ulteriori conflitti, rendendo ogni puntata un terreno fertile per discussioni accese e reazioni emotive.