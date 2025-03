Un giovane di 20 anni, Emanuele Durante, è stato ucciso a Napoli in un agguato di camorra, lasciando il suo corpo all’ospedale dei Pellegrini

Emanuele Durante, un ragazzo di appena 20 anni, è stato vittima di un agguato avvenuto nel centro di Napoli. L’episodio si è verificato il 15 marzo, intorno alle 18.30, in via Santa Teresa degli Scalzi, dove il giovane è stato colpito da diversi proiettili mentre era in sella al suo scooter. Dopo l’attacco, il suo corpo è stato abbandonato all’ospedale dei Pellegrini, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. La dinamica dell’omicidio suggerisce un’azione tipica della camorra, ma i dettagli rimangono ancora da chiarire.





Emanuele era parente di Annalisa Durante, una vittima innocente della criminalità organizzata, uccisa nel 2004 a soli 14 anni. La connessione tra i due ha reso la tragedia ancora più profonda, poiché la famiglia Durante è stata colpita da una serie di eventi drammatici legati alla violenza della camorra. Il nonno di Emanuele era il fratello del padre di Annalisa, sottolineando così il legame familiare tra le due vittime.

Secondo le prime ricostruzioni, Emanuele si trovava nei pressi di una stazione di servizio quando è stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco. Non è ancora chiaro se il giovane fosse solo sullo scooter o se ci fossero altre persone coinvolte. Le ferite riportate erano troppo gravi e i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Il luogo dell’omicidio è situato in una delle strade più trafficate di Napoli, un’arteria che collega Capodimonte al centro storico della città. In quel momento, la zona era affollata di auto in coda, rendendo l’agguato ancora più audace. È possibile che gli assalitori avessero seguito Emanuele, approfittando del momento in cui il giovane avrebbe rallentato per fare rifornimento di carburante. Le indagini sono ancora in corso, e gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la sequenza dei fatti.

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e i militari della compagnia Stella, stanno raccogliendo informazioni sul contesto sociale e sulle recenti frequentazioni di Emanuele. La ricerca di testimoni e di ulteriori prove è fondamentale per comprendere le motivazioni dietro l’agguato e per identificare i responsabili.

La storia di Annalisa Durante è ben nota nella cronaca nera di Napoli. Nel 2004, la giovane fu colpita a morte durante uno scontro tra clan camorristici mentre chiacchierava con alcune amiche sotto casa. Salvatore Giuliano, un affiliato al clan omonimo, sparò per difendersi, colpendo accidentalmente Annalisa. Dopo tre giorni di coma, la ragazza morì, diventando un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. Giuliano fu condannato a 20 anni di carcere e, nel 2021, decise di collaborare con la giustizia, rivelando dettagli sulla sua attività criminale.

La famiglia Durante ha vissuto una lunga scia di dolore a causa della violenza camorristica. Giovanni Durante, padre di Annalisa e parente di Emanuele, ha dedicato la sua vita alla lotta per la legalità, trasformando il lutto in un impegno civile. La sua testimonianza e il suo attivismo hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della criminalità a Napoli e sull’importanza di un cambiamento sociale.

L’omicidio di Emanuele Durante riporta alla luce le ferite mai rimarginate di una famiglia e di un’intera comunità segnata dalla violenza. Le autorità continuano a lavorare per fare luce su questo ennesimo episodio di sangue, mentre la città di Napoli si trova a fare i conti con una realtà difficile da accettare. La speranza è che la memoria di Emanuele e di Annalisa possa servire da monito e spinta per un futuro migliore, lontano dalla violenza e dalla paura.