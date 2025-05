Un gruppo di studenti ha progettato un passeggino speciale per sedia a rotelle, permettendo a un papà disabile di godersi le passeggiate con suo figlio. Questi momenti sono davvero toccanti!





Per molti genitori, le passeggiate all’aperto con il proprio bambino nel passeggino sono occasioni preziose che rafforzano i legami familiari. Tuttavia, per Jeremy King, che utilizza una sedia a rotelle a causa di una condizione neurologica, questi momenti erano difficili da vivere. Dopo un intervento al cervello che ha compromesso il suo linguaggio e l’equilibrio, Jeremy non riusciva a trovare un modo per spingere il passeggino in autonomia. Sua moglie, Chelsie King, insegnante alla Bullis School, ha cercato una soluzione creativa coinvolgendo la comunità scolastica.

Chelsie ha chiesto aiuto a un gruppo di studenti della Bullis School, impegnati in un club che utilizza l’innovazione per migliorare la vita delle persone. Ha proposto loro la sfida di progettare un dispositivo che consentisse a un genitore in sedia a rotelle di spingere un passeggino in sicurezza. Gli studenti hanno accettato con entusiasmo, mettendo a frutto la loro creatività ed empatia per sviluppare una soluzione pratica. Quello che era iniziato come un progetto personale per la famiglia della loro insegnante è diventato un’invenzione innovativa con potenzialità più ampie.

Il desiderio di Jeremy di partecipare attivamente alla vita del suo bambino ha reso urgente la ricerca di una soluzione. Per lui, poter passeggiare con il figlio era simbolo di indipendenza e paternità. In assenza di un prodotto commerciale adatto, il lavoro degli studenti ha assunto un significato ancora più profondo. La loro determinazione nel risolvere un problema concreto che coinvolgeva una persona a loro vicina ha portato alla creazione di una soluzione in grado di trasformare la quotidianità di genitori con limitazioni fisiche simili.

Guidati da Matt Zigler, responsabile del laboratorio di Innovazione e Tecnologia, gli studenti del corso “Making for Social Good” hanno sviluppato diversi prototipi. Collaborando in team, hanno testato vari modelli e combinato le migliori caratteristiche in un unico prodotto finale: il WheeStroll. Questo attacco per passeggino, compatibile con la sedia a rotelle, collega in sicurezza un seggiolino auto alla sedia. Per Jeremy, poter finalmente passeggiare con suo figlio grazie al WheeStroll è stato un momento profondamente emozionante e rigenerante, restituendogli un aspetto prezioso della vita quotidiana.

L’impatto del WheeStroll è andato oltre la famiglia King. Gli studenti che hanno ideato l’invenzione hanno ricevuto riconoscimenti internazionali, vincendo premi per il loro design inclusivo. Il loro successo è un esempio potente di come l’innovazione giovanile possa avere un impatto sociale duraturo. Grazie a empatia, collaborazione e competenza tecnica, questi studenti non solo hanno realizzato il sogno di una famiglia, ma hanno anche promosso maggiore accessibilità e inclusione per i genitori con disabilità in tutto il mondo.