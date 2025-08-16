Un incidente mortale a Ferrandina, in provincia di Matera, ha causato la morte di Nicola Pipio e il ferimento di tre giovani





Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Ferrandina, in provincia di Matera, durante le celebrazioni di Ferragosto. Un albero, colpito da un fulmine, è crollato su un veicolo parcheggiato in un’area picnic, causando la morte di Nicola Pipio, 29 anni, e il ferimento di altri tre giovani. L’incidente è avvenuto in contrada Fonnoni, una zona frequentata da gruppi di amici e famiglie che si riuniscono per trascorrere la giornata festiva.





Secondo le informazioni raccolte, il gruppo di ragazzi si era rifugiato in auto per ripararsi da un violento temporale che si era abbattuto sulla zona. La quercia secolare, colpita da un fulmine, si è improvvisamente schiantata sul veicolo, intrappolando i passeggeri al suo interno. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato complesso e ha richiesto diverse ore per liberare i giovani dalle lamiere. Per Nicola Pipio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Le altre tre persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in ospedale. Una ragazza di 22 anni è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari, mentre un giovane di 20 anni si trova presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Il terzo ferito è stato trasferito al San Carlo di Potenza. Le loro condizioni restano gravi, e i medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione del quadro clinico.

La vittima, Nicola Pipio, era molto conosciuta a Ferrandina. Appassionato di calcio e moto, lavorava presso un’azienda della Valbasento ed era anche dirigente della squadra di calcio a 5 Ferrandina Sport Academy, che milita in Serie B. La sua personalità solare e generosa lo aveva reso una figura amata nella comunità locale. Il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, ha proclamato il lutto cittadino e deciso di annullare i festeggiamenti previsti per la festa patronale in onore di San Rocco.

Il primo cittadino ha espresso il dolore della comunità con queste parole: “La morte improvvisa di un giovane così amato e stimato ci lascia sgomenti. Ferrandina si stringe attorno alla famiglia di Nicola in questo momento di immenso dolore.” Anche il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha manifestato il proprio cordoglio: “La morte improvvisa di un giovane di soli 29 anni – ha scritto in una nota –, strappato alla vita da un evento tragico e imprevedibile, ci lascia senza parole e con il cuore spezzato. In questo giorno di festa trasformato in lutto tutta la Basilicata si stringe alla sua famiglia e agli amici, condividendo un dolore che non dovrebbe mai toccare chi è così giovane.”

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. La Procura della Repubblica di Matera ha aperto un fascicolo e affidato le indagini ai Carabinieri del Comando provinciale. L’auto coinvolta, l’albero e l’area circostante sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici necessari. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’area.

La tragedia ha scosso profondamente non solo la comunità locale, ma anche l’intera regione. I messaggi di cordoglio continuano a giungere da ogni parte della Basilicata, mentre amici e conoscenti ricordano Nicola Pipio come un ragazzo solare, educato e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Sui social network sono numerosi i tributi alla sua memoria, con foto e messaggi che testimoniano l’affetto che lo circondava.



