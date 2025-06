Un incidente mortale a Mondragone ha provocato la morte di un ragazzo di 16 anni, Luigi Petrella, travolto da un’auto pirata che è fuggita senza prestare soccorso.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la cittadina di Mondragone, situata nella provincia di Caserta. Nella notte appena trascorsa, un giovane di soli 16 anni, Luigi Petrella, ha perso la vita in seguito a un impatto violento mentre era alla guida del suo scooter. L’incidente è avvenuto in via Padule, dove il ragazzo stava viaggiando quando è stato colpito da un’automobile. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso, fuggendo immediatamente dal luogo dell’incidente e rendendosi irreperibile.





I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno trasportato Luigi Petrella con urgenza al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le condizioni del ragazzo erano critiche e purtroppo non ce l’ha fatta. I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e per rintracciare il responsabile della fuga.

La comunità di Mondragone è profondamente colpita dalla perdita di Luigi Petrella. Il sindaco della città, Francesco Lavagna, ha espresso il suo dolore con un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia del giovane. “Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. È vuoto. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra”, ha dichiarato il primo cittadino.

La ricerca del conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è in corso. Le autorità stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per individuare l’autore di questo atto sconsiderato. L’indagine si concentra sull’identificazione del veicolo e del suo proprietario, grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e alle testimonianze raccolte.

La tragica morte di Luigi Petrella ha suscitato una forte reazione emotiva nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. La speranza è che il responsabile venga presto individuato e che possa rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

Questo evento sottolinea l’importanza della responsabilità alla guida e del rispetto delle regole del codice della strada. La fuga dopo un incidente non solo aggrava le conseguenze legali per chi la compie, ma rappresenta un atto di grave disumanità nei confronti delle vittime e delle loro famiglie.

Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a lavorare instancabilmente per portare chiarezza su quanto avvenuto e per assicurare alla giustizia chi ha causato la morte di un giovane promettente come Luigi Petrella. La vicenda resta aperta e ogni nuovo sviluppo sarà attentamente monitorato dalla comunità locale e dalle autorità.