Un masso si stacca sotto i loro occhi: escursionista precipita e muore davanti agli amici

Un uomo di Sospirolo, 63 anni, è deceduto durante un’escursione nel Bellunese, cadendo in un canale per decine di metri. L’incidente è avvenuto sotto lo sguardo dei compagni.





Un tragico incidente si è verificato oggi nelle montagne del Bellunese, dove un escursionista di 63 anni, residente a Sospirolo, ha perso la vita in seguito a una caduta in un canale vicino a Cima di Porta Bassa, in destra Mis. L’uomo, identificato con le iniziali D.C., si trovava in compagnia di quattro amici che hanno assistito impotenti alla tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. La Centrale operativa del 118 è stata allertata dai compagni della vittima, che hanno raccontato come l’uomo abbia perso l’equilibrio dopo che un masso, a cui si stava aggrappando, si è improvvisamente staccato. La caduta lo ha fatto precipitare nel vuoto, facendolo sparire alla vista dei presenti.

Il Soccorso alpino di Belluno è intervenuto rapidamente sul posto, stabilendo il campo base in Pian Falcina. Contemporaneamente, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione aerea per localizzare il corpo dell’uomo. Purtroppo, al momento dell’arrivo dei soccorritori, non c’era più nulla da fare: l’escursionista era già privo di vita.

Dopo aver ricevuto il nulla osta per il recupero della salma, il corpo è stato spostato in un punto più accessibile grazie all’utilizzo di un verricello lungo 60 metri. Successivamente, la barella è stata trasportata fino a Pian Falcina, dove erano presenti anche i carabinieri per le procedure del caso. L’elicottero ha poi riportato a valle i soccorritori, mentre i compagni della vittima hanno fatto ritorno autonomamente.

Questo drammatico episodio sottolinea ancora una volta i rischi legati alle attività in montagna, dove anche un piccolo errore o un evento imprevedibile possono avere conseguenze fatali. La comunità locale è sotto shock per la perdita di D.C., descritto come un uomo esperto e appassionato della montagna.

Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza durante le escursioni e ricordano l’importanza di essere adeguatamente equipaggiati e preparati per affrontare le sfide che l’ambiente montano può presentare.