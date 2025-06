Un medico russo di 103 anni ha inventato il menu perfetto e ammette che questo cibo e regime sono la fonte della giovinezza

Il famoso chirurgo e professore Feodor Grigorevich Uglov visse fino a 103 anni e condusse una vita molto produttiva e una salute invidiabile. Pesava sempre circa 65 chilogrammi.





Feodor è anche entrato nel Guinness dei primati come il chirurgo più anziano al mondo. La sua longevità non è stata frutto di un capriccio. È stato il suo atteggiamento, le sue regole e la sua dieta a renderla possibile.

Il professor Uglov sosteneva che l’eccessivo consumo di cibo e la mancanza di esercizio fisico sono la causa di molte malattie e interventi chirurgici che potrebbero essere prevenuti o curati in anticipo solo se il paziente abbandonasse la letargia e la gola.

Mangiare troppo causa immunosoppressione, altera la composizione del sangue, in particolare, aumenta i livelli di colesterolo e crea problemi articolari, tra centinaia di altri effetti negativi sulla salute e il benessere. Di particolare importanza, ha affermato il professor Uglov, è il mantenimento di un peso normale e l’attività fisica in età adulta, quando il metabolismo è rallentato.

Elevata attività, sia fisica che mentale;

Rispetto del programma di lavoro e riposo

Indurimento (lavaggi con acqua fredda));

Un sonno ristoratore per almeno 7-8 ore al giorno;

Rifiuto totale di alcol e fumo;

Restrizioni alimentari..

Il medico raccomanda di consumare uova, carne cruda, pesce, verdura, frutta, ricotta e altri latticini fermentati nella dieta quotidiana e di non limitarsi al consumo di liquidi. Uglov rifiuta pane e dolci e, a suo avviso, se si mangia pane, dovrebbe essere nero, non più di 150 g al giorno. Dice anche che non si dovrebbero mangiare prodotti affumicati o salati. I pasti dovrebbero essere frequenti, almeno 4 volte al giorno, in porzioni più piccole.

Per perdere peso, Feodor Uglov consiglia una dieta di 2 mesi che può far perdere dai 3 ai 5 chili al mese. Può essere perfetta per purificare l’organismo. La dieta è ben bilanciata, facilmente eseguibile e non troppo rigida. Tuttavia, il medico consiglia di mangiare a orari fissi.

La dieta quotidiana del dottor Uglov

9:00 – tè nero o caffè naturale con 1 cucchiaino di zucchero.

11:00 – 1 uovo sodo, 8 prugne secche, ammollate in acqua.

14:00 – 200 grammi di carne lessa magra (pollo, manzo, maiale magro), 100 grammi di carote o cavoli freschi o bolliti, 1 arancia.

17:00 – 30 grammi di formaggio magro solido, un’arancia o una mela.

20:00 – 250 millilitri di kefir, latte cagliato, yogurt senza additivi.

Oltre alla dieta, la perdita di peso può essere favorita anche applicando le seguenti regole indicate dal medico:

Alzati dal tavolo della cucina prima di abbuffarti. Se non riesci a mandare giù il boccone successivo, hai mangiato troppo , e questo influenzerà sicuramente la tua salute e il tuo peso a lungo termine.

Non dormire dopo aver mangiato, né concedersi un momento di riposo. Dopo mangiato, bisognerebbe mettersi al lavoro quasi subito.

L’ultimo pasto dovrebbe essere consumato almeno qualche ora prima di andare a letto, comunque non più tardi delle 20:00.

Anche se non sei cristiano, non trascurare i post della chiesa. Anche il Dottor Uglov rispettava la saggezza dei nostri antenati. Il post può avere molti benefici, ed è giusto rinunciare ai prodotti animali per un certo periodo di tempo e ridurre il volume di cibo consumato. Questo si tradurrà in molta più energia e nella perdita di peso.

Muoviti il ​​più possibile, fai lunghe passeggiate, allenati, soprattutto se il tuo lavoro non prevede attività fisica.

Fedor evita anche prodotti con additivi artificiali che possono arrecare gravi danni all’organismo. Più il cibo è naturale, maggiori sono le possibilità di vivere una vita lunga, sana e felice.

Prima di seguire la dieta Uglov e di imporre qualsiasi restrizione alimentare, è necessario consultare il medico curante, soprattutto se si soffre di patologie dell’apparato digerente o di malattie renali croniche.

