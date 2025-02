Un normale gesto che ha rovinato tutto: il litigio con mio figlio e mia nuora mi ha fatto riflettere sulla mia vita

Dopo un semplice, ma importante, gesto di affetto, un conflitto con mia nuora e mio figlio mi ha fatto pensare se fosse il momento di cambiare vita.

Da più di dieci anni vivo e lavoro in Spagna, lontano dalla mia città natale. Non sono partita alla ricerca di una vita migliore, ma per crescere mio figlio, dargli un’educazione adeguata e aiutarlo a diventare indipendente. Oggi sono orgogliosa di ciò che ho fatto: Mikhail, mio figlio, ha terminato l’università, ha trovato lavoro in una solida compagnia informatica, e recentemente l’ho aiutato ad acquistare una auto e a finanziare il suo matrimonio. Ora è adulto e gestisce bene la sua vita.





Mi dice spesso:

– Mamma, basta lavorare! Torna a casa, te lo meriti un po’ di riposo.

Ma non posso. Cosa mi aspetta là? No, voglio mettere da parte per una pensione tranquilla, ristrutturare la casa e forse aprire un piccolo business. Inoltre, mi sono ormai abituata alla Spagna.

Quest’inverno ho deciso di tornare a casa per Natale. Mikhail mi ha incontrato alla stazione insieme a sua moglie, Katya. Onestamente, con lei non riesco ancora a trovare un punto d’incontro. Sembra una brava ragazza, ma il suo atteggiamento mi ferisce. La sua altezzosità e il tono condiscendente mi hanno sempre dato fastidio.

Durante le feste, ho preparato tutto come da tradizione. Ho portato delle specialità spagnole per farle provare qualcosa di nuovo. Nonostante la stanchezza del lungo volo, mi sono messa subito ai fornelli e ho riorganizzato la casa.

Quando siamo finalmente seduti a tavola, ho posto una domanda che mi preoccupava da tempo:

– Katya, tu e Mikhail non pensate a fare dei bambini? Mi piacerebbe tanto avere dei nipotini da coccolare, finché ho ancora le forze.

Katya ha alzato la testa e, con un sorriso, ha risposto:

– E voi non ci volete comprare un appartamento?

Sono rimasta sconvolta. Ho chiesto con calma:

– Cosa hai detto?

– Tutto ciò che avete sentito, – ha risposto con calma. – Ora viviamo in un appartamento in affitto. Forse sarebbe meglio aiutarci con la casa, piuttosto che chiederci di fare figli.

Non sono riuscita a trattenermi:

– Seriamente pensate che devo lavorare altri dieci anni per comprarvi una casa? Mikhail, non ti ho già fatto abbastanza?

Katya non ha mollato:

– Beh, a te va bene, in Spagna. Sei abituata a lavorare.

– Sì, sono abituata! Ma ora lavoro per me, non per voi, – le ho risposto bruscamente.

Mikhail è intervenuto, cercando di calmare le acque:

– Mamma, Katya, basta! È Natale, non è il momento per litigare.

Ma ormai l’atmosfera era rovinata. Katya si è precipitata in un’altra stanza, sbattendo la porta, mentre io mi sentivo completamente svuotata.

– E come vivrò ora? – ho chiesto dolcemente a mio figlio.

Quella notte non sono riuscita a chiudere occhio. Nella mia mente c’erano mille pensieri: per chi ho vissuto tutto questo tempo? Dopo tutto quello che ho fatto, sento queste parole?

Forse è il momento di tornare in Spagna, lavorare per me stessa e smettere di pensare a chi non apprezza quello che faccio. Che vivano come vogliono. Ora mi sento pronta a fare un cambiamento.