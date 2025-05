Un nuovo studio collega il latte vaccino a un rischio più elevato di malattie cardiache mortali per alcune persone

Uno studio recente ha suggerito che bere latte vaccino potrebbe avere gravi effetti sulla salute del cuore, ma non è un problema che riguarda tutti.

Nel mondo della nutrizione può essere complicato sapere quali cibi e bevande siano benefici o dannosi per il nostro organismo.

Ricercatori ed esperti di nutrizione in tutto il mondo studiano costantemente gli effetti dei vari alimenti sulla salute, analizzandone gli impatti sia a breve che a lungo termine.

Ora, i ricercatori dell’Università di Uppsala in Svezia hanno identificato un potenziale rischio per la salute associato al consumo di latte vaccino, sebbene non sia universalmente valido.Secondo i risultati riportati dal Mirror, tutti i tipi di latte vaccino, compreso quello scremato, potrebbero presentare dei rischi a causa del contenuto di lattosio, che è stato collegato a infiammazioni e danni cellulari, aumentando lo sforzo cardiaco. La malattia coronarica, spesso chiamata il “killer silenzioso”, è una delle principali cause di morte in molte parti del mondo. Forse dovresti pensarci due volte prima di bere quel bicchiere di latte Immagine stock Getty

Tuttavia, sembra che il rischio riguardi principalmente le donne, probabilmente perché gli uomini riescono a digerire il lattosio in modo più efficiente.Lo studio, a cui hanno partecipato 101.000 persone, ha scoperto che le donne che bevevano circa 400 ml di latte al giorno, ovvero poco più di mezza pinta, avevano un rischio aumentato del cinque percento di sviluppare malattie coronariche. Il rischio aumentava con l’aumentare dei livelli di consumo: per le donne che bevevano 600 ml, il rischio aumentava del 12 percento e del 21 percento per quelle che consumavano 800 ml al giorno.

Scegliere latte scremato o parzialmente scremato non sembra ridurre il rischio, poiché lo studio ha dimostrato che gli effetti nocivi del latte non sono influenzati dal contenuto di grassi.Considerando che il latte è presente in moltissimi alimenti e bevande di uso quotidiano, come il latte macchiato, i cereali e la cioccolata calda, è possibile che le persone ne consumino più di quanto pensino. Gli scienziati hanno suggerito che sostituire una parte del latte assunto con lo yogurt potrebbe aiutare a ridurre questi rischi. Sebbene il latte possa essere benefico, secondo un nuovo studio il consumo di latte vaccino aumenta i rischi. Immagine stock Getty

L’autore dello studio, il professor Karl Michaëlsson, ha scritto sulla rivista BMC Medicine: “Una dieta sana è essenziale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La nostra analisi supporta un’associazione tra l’assunzione di latte superiore a 300 ml al giorno e tassi più elevati di cardiopatia ischemica e, in particolare, di infarto del miocardio [attacco cardiaco] nelle donne, ma non negli uomini”.“Il rischio maggiore nelle donne era evidente indipendentemente dal contenuto di grassi del latte. Sostituire il latte non fermentato con un consumo moderato di latte fermentato potrebbe ridurre i rischi.”