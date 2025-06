Un principiante di Jiu-jitsu riceve 41 milioni di sterline dopo che un istruttore cintura nera lo ha paralizzato con un movimento

Un uomo ha ricevuto un risarcimento di 56 milioni di dollari (41 milioni di sterline) dopo aver riportato una lesione alla spina dorsale durante una lezione di jiu-jitsu. Jack Greener, 30 anni, era cintura bianca (livello principiante) di jiu-jitsu e stava facendo sparring con un istruttore, Francisco Iturralde, 33 anni, quando ha subito l’infortunio. Durante la seduta, Iturralde eseguì una tecnica che provocò a Greener una lesione alle vertebre cervicali. Rimase paralizzato a tutti e quattro gli arti e fu ricoverato in ospedale per mesi.

“L’istruttore cintura nera ha utilizzato una tecnica che ha scaricato tutto il peso del suo corpo sul collo di Greener, facendolo cadere all’istante inerte e perdere tutte le funzionalità degli arti”, ha affermato il testimone esperto Rener Gracie.

Iturralde è conosciuto sul suo sito web come "Sinistro", che significa "sinistro", grazie al suo "stile di lotta dinamico e aggressivo" ( tramite The New York Post).





Greener, che nel frattempo si è ripreso dopo aver subito un intervento chirurgico e anni di riabilitazione, ha fatto causa al club Del Mar Jiu Jitsu di San Diego, in California , sostenendo che il club è responsabile delle lesioni.

Nel 2023, a Greener sono stati riconosciuti 46 milioni di dollari di danni. Nonostante lo studio abbia presentato ricorso contro la sentenza, questa non è stata annullata e ora è stato condannato a pagare 56 milioni di dollari in totale (inclusi gli interessi maturati).

Secondo la NBC San Diego, il verdetto è stato confermato anche da una corte d’appello statale lo scorso anno, con uno degli avvocati di Greener che ha affermato che la sentenza “consolida una vittoria legale fondamentale non solo per il nostro cliente, ma anche per gli atleti infortunati in tutta la California, ribadendo che gli istruttori e le strutture sportive possono essere ritenuti responsabili quando aumentano irragionevolmente i rischi oltre quelli inerenti allo sport”.

“Mentre si allenava con Greener durante una lezione di BJJ, Iturralde non ha fornito alcuna dimostrazione o istruzione attiva”, si legge nella sentenza del tribunale, come riportato dal Daily Mail.

“Invece, si è comportato più come uno studente partecipante che come un istruttore quando ha immobilizzato ed eseguito una serie di manovre su Greener.

“Ma in quanto istruttore con una conoscenza e un’abilità superiori nel BJJ, Iturralde si trovava in una situazione diversa rispetto agli altri studenti, e quindi può – e concludiamo dovrebbe – essere tenuto a uno standard diverso.”

Da allora Greener è diventato un oratore motivazionale e ricorda la sua storia per ispirare gli altri.

Un video dell’incidente è stato pubblicato online (@tomdeblass/Instagram)

L’anno scorso, in occasione del sesto anniversario del suo infortunio, scrisse: “Da 6 anni all’infinito. Il disturbo da stress post-traumatico associato alla situazione attuale è ormai quasi del tutto guarito”.

“Ho passato il 23 aprile a riparare i quattro anni precedenti. Il che, a dire il vero, è piuttosto bello. E ora mi ritrovo a riparare i pezzi rimanenti per quanto riguarda aule di tribunale, abiti e cravatte.

Onestamente, non ho realizzato molto nel 2024 e apparentemente sono regredito nella carriera, nelle finanze, ecc. Gran parte di ciò è fuori dal mio controllo. Ma va bene, il progresso e la crescita non sono lineari.

La buona notizia è che ho diverse porte davanti a me e, relativamente parlando, sono felice e al sicuro. Quindi, spero che si aprano le porte giuste.